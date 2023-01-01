WebCatalog
IG

IG

ig.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для IG в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

IG — ведущий мировой форекс-брокер, предоставляющий вам доступ к более чем 80 валютным парам через нашу передовую онлайн-платформу для торговли на рынке Форекс.

Веб-сайт: ig.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением IG, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

FxPro

FxPro

direct.fxpro.group

Torobase

Torobase

platform.torobase.com

Upstox

Upstox

login.upstox.com

PrimeXBT

PrimeXBT

primexbt.com

XM

XM

my.xm.com

BitForex

BitForex

bitforex.com

BDSWiss

BDSWiss

dashboard-global.bdswiss.com

ICICI Direct

ICICI Direct

secure.icicidirect.com

OANDA

OANDA

oanda.com

FXCM Trading Station

FXCM Trading Station

tradingstation.fxcm.com

IQCent Pro

IQCent Pro

iqcent.pro

BKEX

BKEX

bkex.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности