WebCatalog
iCount

iCount

icount.co.il

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для iCount в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Зеленые счета, оформление кредита, постоянные поручения, управление расходами, запасы, проекты, отчеты о часах и многое другое. Система, которая многое делает за вас – чтобы вы могли наслаждаться жизнью. Десятки тысяч предприятий в Израиле уже с нами. А что насчет тебя?

Веб-сайт: icount.co.il

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