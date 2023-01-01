Зеленые счета, оформление кредита, постоянные поручения, управление расходами, запасы, проекты, отчеты о часах и многое другое. Система, которая многое делает за вас – чтобы вы могли наслаждаться жизнью. Десятки тысяч предприятий в Израиле уже с нами. А что насчет тебя?

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