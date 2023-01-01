Альтернативы - iCloud Pages
Google Docs
google.com
Google Docs — это текстовый процессор, входящий в состав бесплатного веб-пакета офисного программного обеспечения, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Этот сервис также включает Google Sheets и Google Slides, программу для работы с электронными таблицами и презентациями соответственно...
Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft Word. Сохраняйте документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft Word — текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для сис...
Zoho Writer
zoho.com
Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.