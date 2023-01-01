Альтернативы - iCloud Notes

Roam Research

roamresearch.com

Он так же прост в использовании, как текстовый документ или маркированный список, и столь же эффективен для поиска, сбора и объединения связанных идей, как графическая база данных. Сотрудничайте с другими в режиме реального времени или храните все свои данные локально.