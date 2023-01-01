Альтернативы - iCloud Contacts
Google Contacts
contacts.google.com
Google Contacts — это инструмент управления контактами Google, который доступен в бесплатной службе электронной почты Gmail, как отдельная служба и как часть бизнес-ориентированного набора веб-приложений Google G Suite.
Contacts+
contactsplus.com
Самое интуитивно понятное приложение для управления контактами для профессионалов, команд и малого бизнеса. Легко управляйте своими отношениями с помощью Contacts+.
Outlook People
live.com
People — это приложение для управления контактами и адресной книгой. Это позволяет пользователю организовывать и связывать контакты из разных учетных записей электронной почты.
Zoho ContactManager
zoho.com
Программное обеспечение для управления контактами, удивительно простое. Zoho ContactManager — это онлайн-программное обеспечение для управления контактами, которое позволяет организовывать контакты, задачи и сделки в одном месте.
네이버 주소록
contact.naver.com
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