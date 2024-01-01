Альтернативы - HypeAuditor
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
Linktree
linktr.ee
Встречайте Linktree™, бесплатный инструмент для биоссылок, используемый лучшими мировыми брендами, авторами и влиятельными лицами.
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
Metricool
metricool.com
Анализируйте, управляйте и расширяйте свое цифровое присутствие. Все в одном месте. Планируйте контент в социальных сетях, просматривайте данные и управляйте рекламными кампаниями в Интернете.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social — это инструмент управления социальными сетями, который помогает предприятиям и агентствам расширять свое присутствие в социальных сетях. Бесплатно зарегестрироваться. Кредитная карта не требуется.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
Loomly
loomly.com
Loomly — это платформа успеха бренда, которая позволяет маркетинговым командам развивать успешные бренды в Интернете с помощью функций совместной работы, публикации и аналитики.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
Vista Social
vistasocial.com
Экспертно созданные инструменты управления социальными сетями, которые помогут вам превзойти ваши цели.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — это невероятно мощный инструмент для анализа социальных сетей и мониторинга социальных сетей, рекомендованный брендами и агентствами по всему миру.
Iconosquare
iconosquare.com
Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Brand24
brand24.com
Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.
eclincher
eclincher.com
Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!
Reportei
reportei.com
Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...
Vendasta
vendasta.com
Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.
NiceJob
nicejob.com
Самый простой способ получить больше отзывов и укрепить свою репутацию. Создавайте ажиотаж в социальных сетях, улучшайте SEO и увеличивайте продажи.
Affable.ai
affable.ai
Платформа влиятельного маркетинга Affable позволяет глобальным брендам, агентствам и брендам электронной коммерции D2C с легкостью находить влиятельных лиц, управлять кампаниями и измерять рентабельность инвестиций! Проверенные влиятельные лица. 100+ Клиентов.
Sociality.io
sociality.io
Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign поможет вам создать процветающее маркетинговое агентство с мощным, узнаваемым и масштабируемым программным обеспечением для управления социальными сетями и пятизвездочной поддержкой, ориентированной на успех вашего бизнеса.
VBOUT
vbout.com
VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...
Oktopost
oktopost.com
Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Reputation
reputation.com
Мир взаимодействий требует платформы действий. Превратите отзывы, лайки, списки, комментарии и клики в свое конкурентное преимущество.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter предоставляет брендам с несколькими локациями локальную информацию и инструменты, необходимые для мониторинга, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов в масштабе.
Rival IQ
rivaliq.com
Rival IQ delivers analytics and competitive insights to help digital marketers make informed decisions, improve results, and better understand competitors. Using benchmarks and comparative analysis, Rival IQ enables digital marketers to uncover new opportunities, identify trends, and track results a...
quintly
quintly.com
Social Media Analytics. Simplified. quintly is made for marketing experts as an easy & efficient solution for analyzing and benchmarking social media performance. Implement analytics & benchmarking to all of your social media channels and report your achievements effortlessly. Whether you are u...
ListenFirst
listenfirstmedia.com
ListenFirst delivers the social analytics that you want today with the foundation for what’s essential tomorrow. With over two billion people on social media every day, it has quickly become the richest source of consumer intelligence. We capture every social signal and marry them with complementa...
Social Status
socialstatus.io
Social Status is a social media analytics platform used by thousands of marketers, businesses and agencies all around the world. Social Status automates social media reporting for Facebook, Instagram, Instagram Stories, TikTok, LinkedIn, YouTube and Twitter. Reports can be exported to CSV, PDF, Powe...
Socialinsider
socialinsider.io
Simplified and straightforward social media analytics for busy marketers. Socialinsider combines social intelligence, analytics, benchmarking and listening into one single platform. Optimize your social media strategy. Get advanced analytics and in-depth listening insights. Level up your social m...
Sotrender
sotrender.com
Sotrender is a social media analytics software that helps marketers: * Analyse current performance and ongoing campaigns (paid and organic) * Track competitors and uncover their strategy * Automate the process of generating summary reports * Optimise their social media performance and marketing stra...
Tubular Labs
tubularlabs.com
Tubular Labs, компания, занимающаяся видеоаналитикой в социальных сетях, — единственное решение, обеспечивающее единое представление о контенте, интересах и поведении аудитории на YouTube, Instagram, Facebook, Twitch и других платформах. Присутствуя в США, Великобритании, Украине и Сингапуре, Tub...
YouScan
youscan.io
YouScan — это платформа социального прослушивания на базе искусственного интеллекта. Он помогает маркетологам, исследователям, экспертам CX и специалистам по связям с общественностью полностью понять своих клиентов, предоставляя информацию о: * То, что они говорят. * Что они делают. * Кто они. Воз...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog — это универсальная маркетинговая служба Twitter, позволяющая предприятиям и частным лицам разумно и эффективно управлять своими учетными записями в Twitter. Такие функции, как управление операциями с учетной записью, управление подписчиками, аналитика взаимодействия и автоматическое план...
Echobox
echobox.com
Echobox помогает издателям по всему миру экономить время и повышать производительность за счет автоматизации информационных бюллетеней и социальных сетей.
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift — это многократно сертифицированное программное решение, содержащее все компоненты для профессионального маркетинга в социальных сетях на уровне предприятия. Программное обеспечение «все в одном» позволяет компаниям централизованно и эффективно управлять своей маркетинговой деятельностью. ...
Later
later.com
Later — это платформа для маркетинга и коммерции в социальных сетях, которая помогает владельцам бизнеса, создателям, агентствам и командам социальных сетей развивать свои бренды и бизнес в Интернете. Later поможет вам сэкономить время и развивать свой бизнес, упрощая управление всей вашей стратеги...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management (ранее Falcon.io) — ведущее решение для мониторинга социальных сетей, рекламы, публикаций, анализа аудитории и производительности, а также управления данными клиентов. Brandwatch Social Media Management позволяет брендам раскрыть весь потенциал цифрового маркетинга...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson — это платформа для управления социальными сетями, которая снабжает бренды интеллектом и скоростью, позволяющими оставаться на шаг впереди. Благодаря сложной межканальной аналитике и инструментам рабочего процесса Dash Hudson позволяет брендам создавать контент, который развлекает, вовле...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social — компания-разработчик программного обеспечения для управления социальными сетями, которая предоставляет инструменты, позволяющие маркетологам в регулируемых отраслях управлять естественным контентом в социальных сетях и платной рекламой в социальных сетях на одной платформе. Denim Soci...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Infegy
infegy.com
Infegy Atlas берет на себя тяжелую работу по анализу социальных данных, позволяя брендам, агентствам и исследователям лучше и быстрее понимать потребителей, чем когда-либо прежде. Благодаря таким уникальным функциям, как стандартный доступ к широкомасштабным нормализованным социальным данным за 17+ ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
NapoleonCat
napoleoncat.com
Привлекайте и поддерживайте клиентов в социальных сетях. Модерируйте, публикуйте, анализируйте, развивайтесь — с помощью универсальной платформы управления социальными сетями, которая объединяет ваши команды и распутывает ваши рабочие процессы.