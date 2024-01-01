Альтернативы - HuggingChat
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимизация языковых моделей для диалога. Мы обучили модель ChatGPT, которая взаимодействует в диалоговом режиме. Формат диалога позволяет ChatGPT отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. ChatGPT — это родств...
Google Gemini
gemini.google.com
Вы можете использовать Bard для продвижения своих идей. С небольшой помощью Барда вы сможете делать такие вещи, как: - Обдумывайте идеи, разрабатывайте план или находите разные способы добиться цели. - Получите быстрое и понятное резюме по более сложным темам. - Создавайте первые наброски конспекто...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это система ответов, которая дает точные ответы на сложные вопросы, используя большие языковые модели.
Poe
poe.com
Быстрый и полезный чат с искусственным интеллектом.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник.
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Chat AI
gtchat.ai
Добро пожаловать в CHAT AI, чат-бот с искусственным интеллектом, который использует новейшую технологию обработки естественного языка для интеллектуального и увлекательного общения с вами. Просто введите свое сообщение, и AI CHAT ответит обдуманно и лично. Хотите ли вы написать подробный контент (э...
Bing Chat
bing.com
Bing — ваш второй пилот для Интернета на базе искусственного интеллекта
Pi
pi.ai
Привет, я Пи. Я — ваш личный искусственный интеллект, созданный, чтобы оказывать поддержку, быть умным и быть рядом с вами в любое время. Спросите у меня совета, ответов или давайте поговорим о том, что у вас на уме.
Grok
twitter.com
Грок — это искусственный интеллект, созданный по образцу «Автостопом по галактике», предназначенный для того, чтобы отвечать практически на все и, что гораздо сложнее, даже подсказывать, какие вопросы задавать! Grok — чат-бот с искусственным интеллектом от X (ранее Twitter).
Le Chat
mistral.ai
Передовой ИИ в ваших руках. Открытый и портативный генеративный искусственный интеллект для разработчиков и бизнеса.
SimSimi
simsimi.com
SimSimi — очаровательный и самый умный чат-бот с искусственным интеллектом. Вы можете разговаривать с SimSimi в любое время и в любом месте, а иногда вы можете научить его говорить то, что вы хотите.
Meta AI
meta.ai
Используйте Meta AI Assistant, чтобы добиваться поставленных целей, бесплатно создавайте изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, и получайте ответы на любые ваши вопросы. Meta AI построен на новейшей модели большого языка Llama от Meta и использует Emu, наш...
GroqChat
groq.com
GroqChat — это интерфейс чата на базе искусственного интеллекта, который облегчает общение с пользователями, предоставляя ответы и помощь по ряду тем.
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat — это частный чат-сервис на базе искусственного интеллекта, который в настоящее время поддерживает модели чата OpenAI GPT-3.5 и Anthropic Claude.
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
Добро пожаловать в чат-бот Keymate.AI Ultimate! Это чат-бот с искусственным интеллектом, созданный с помощью плагина интернет-поиска Keymate.AI и GPT-4 128K. По сути, это ChatGPT, который может обрабатывать около 80 000 слов из Интернета!
Teletyped
teletyped.com
Teletyped gives you access to a beautiful user interface for AI chatbots like ChatGPT, Claude, Mistral, and more.