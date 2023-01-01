WebCatalog
HR Cloud

HR Cloud

corehr.hrcloud.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для HR Cloud в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Мощное и признанное во всем мире программное обеспечение HRMS для всего жизненного цикла сотрудников. Улучшите способы подбора, адаптации, вовлечения и управления персоналом (и многое другое!)

Веб-сайт: corehr.hrcloud.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HR Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Team Engine

Team Engine

employer.teamengine.io

Adway

Adway

connect.adway.ai

Linesbox

Linesbox

app.linesbox.com

ActivTrak

ActivTrak

app.activtrak.com

Insightful

Insightful

app.insightful.io

VideoAsk

VideoAsk

app.videoask.com

ClickTime

ClickTime

login.clicktime.com

networx

networx

networxrecruitment.com

Skedulo

Skedulo

app.skedulo.com

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

Cusna

Cusna

cusna.io

TeamWave

TeamWave

app.teamwave.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности