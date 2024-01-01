Альтернативы - HoneyStack

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Issuu

Issuu

issuu.com

Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Grow

Grow

grow.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.

Metabase

Metabase

metabase.com

Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...

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