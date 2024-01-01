Альтернативы - HoneyStack
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
UserTesting
usertesting.com
Инструменты тестирования и исследования юзабилити для улучшения качества обслуживания клиентов в Интернете от UserTesting, платформы Human Insight. Программное обеспечение G2 для CX №1 в отрасли.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Looker
looker.com
Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в реальном времени.
Deepnote
deepnote.com
Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
Ubersuggest
neilpatel.com
Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...
Dovetail
dovetail.com
Dovetail помогает вам хранить, анализировать и совместно использовать исследования пользователей в одном месте, что позволяет легко видеть закономерности, узнавать мнения клиентов и решать, что делать дальше. В число наших клиентов входят Boston Consulting Group, Cisco, CSIRO, Deliveroo, Elsevier, K...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Grow
grow.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое дает вам ценную информацию, которая вам так необходима для стимулирования роста и преобразования вашего бизнеса.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
SE Ranking
seranking.com
Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Nielsen
nielsen.com
Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...