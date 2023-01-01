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HomeGoods

HomeGoods

homegoods.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваш магазин домашнего декора. Бесплатная доставка при заказе на сумму более 119 долларов. В HomeGoods вы не ходите по магазинам, вы ищете. Найдите уникальный выбор домашней моды со всего мира по удивительным ценам.

Веб-сайт: homegoods.com

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