Альтернативы - Heartbeat
Kajabi
kajabi.com
Kajabi — это универсальная бизнес-платформа для создания и масштабирования вашего бизнеса, основанного на знаниях. Попробуйте Kajabi бесплатно с 14-дневной пробной версией сегодня.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Создайте членство для всего, что есть в вашей Mighty Network, или взимайте плату за премиум-курсы и группы — это просто настроить и еще проще продать.
Podia
podia.com
Podia — это универсальный цифровой магазин. Самый простой способ продавать онлайн-курсы, загрузки, вебинары и членство, не требуя технических навыков. Попробуйте бесплатно!
Bettermode
bettermode.com
Мощная платформа сообщества, интегрированная в ваш продукт. Повысьте вовлеченность пользователей, увеличьте их удержание и повысьте пожизненную ценность клиентов. Ранее Племя.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Disciple
disciplemedia.com
Новая эра для строителей сообществ. Присоединяйтесь к нашему движению. Объедините своих людей, членство и контент на своей собственной полностью фирменной частной платформе сообщества. Продавайте курсы, взимайте плату за подписку, ведите прямые трансляции и многое другое. И все это без каких-либо ог...
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
Nas.io
nas.io
Членство, цифровые продукты, платные мероприятия и многое другое. Разработан с нуля для бизнеса, возглавляемого сообществом.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — это общественная платформа, ориентированная на видео, призванная помочь ориентированным на клиента предприятиям обслуживать больше людей лично. Первый в своем роде сервис StoryPrompt использует асинхронное видео, чтобы помочь создателям сообществ по-настоящему общаться с клиентами на ч...
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
Rungway
rungway.com
Создайте безопасное пространство, где люди смогут получать советы по работе и жизни от своих коллег. Rungway — это не просто платформа наставничества, она воплощает в жизнь ценности вашей компании и дает каждому возможность высказать свое мнение по наиболее важным для него темам, повышает вовлеченно...
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity — это облачная высокопроизводительная платформа сообщества без кода, которая позволяет: Получить 100 % контроль над функциями, пользователями, контентом и данными платформы. Гарантируйте адекватный уровень вовлеченности и удержания благодаря технологии социальных сетей. Эффективно и то...
Threado AI
threado.com
Ваш второй пилот на базе искусственного интеллекта поможет вам обеспечить наилучшую поддержку вашим клиентам и членам сообщества в Slack, Discord и Интернете. Начните бесплатно!
Beam.gg
beam.gg
Игровая платформа сообщества, созданная для удобства взаимодействия. Создавайте и монетизируйте заинтересованные и лояльные онлайн-сообщества с помощью геймификации.
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal — это система управления жизнью в жилых домах, которая помогает связывать жильцов с персоналом колледжей, занимающимся жилыми домами. Вы меняете ситуацию, мы помогаем вам это отслеживать. ResLife Portal, созданный на основе личного опыта жизни в жилых домах университетского кампуса Ди...
Advocu
advocu.com
Advocu — это комплексное решение для команд по связям с разработчиками, позволяющее создавать, привлекать, отслеживать и масштабировать программы защиты интересов разработчиков или послов. Advocu помогает вашей команде сосредоточиться на самом важном: развитии сообщества, оказании значимого влияния ...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Приложение Smart Match — это отмеченное наградами программное обеспечение CRM для поиска партнеров и управления членством, обслуживающее более 100 000 пользователей по всему миру. Подбирайте своих клиентов, организуйте знакомства и свидания, получайте ценные отзывы о датах с помощью профессиональных...
NodeBB
nodebb.org
NodeBB — это платформа для форумов сообщества нового поколения. Созданные на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы помогли сотням компаний привлечь своих клиентов.
Groupsite
groupsite.com
Постройте свое сообщество правильно. Сайт группы позволяет вашей группе общаться, сотрудничать и создавать сети для реализации вашей миссии, организации, дела или компании. Групповые сайты являются модульными, настраиваемыми, мобильными и привлекательными. Групповые сайты включают в себя: - Обсужден...
GroupApp
group.app
Ваше онлайн-сообщество и курсы в одном месте! Повышайте вовлеченность, увеличивайте доходы с помощью единой платформы и интегрируйтесь с инструментами, которые вы уже используете, без необходимости нанимать разработчика.
Talkbase
talkbase.io
Talkbase помогает компаниям понять, почему сообщество важно. Визуализируйте влияние вашего сообщества на бизнес и создавайте мощные программы на основе нужных данных. С помощью аналитики сообщества Talkbase команды могут легко анализировать, как и почему клиенты участвуют в их сообществе на протяжен...
NbliK
nblik.com
NbliK — это универсальная платформа сообщества для авторов, организаций и брендов. Это платформа, на которой бренды могут интегрировать сообщество с белой маркировкой в свой веб-сайт/приложение, чтобы ускорить создание сообщества и, в свою очередь, достичь более высокого LTV.
Insticator
insticator.com
В Insticator мы стремимся создать интеллектуальную унифицированную платформу, предназначенную для сбора, агрегирования и монетизации всех собственных данных издателя. Наш набор продуктов для взаимодействия дает издателям и потребителям возможность усилить свой голос и выразить свое мнение в безопасн...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee — это современная облачная платформа сообщества, которая позволяет создавать фирменное онлайн-сообщество с вопросами и ответами, дискуссиями, генерацией идей и статьями базы знаний.
ProBoards
proboards.com
Неограниченное количество участников, неограниченное количество тем, неограниченный размер! Создайте дискуссионный форум своей мечты с помощью отмеченной наградами бесплатной услуги хостинга форумов ProBoards.
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot — это встроенная в продукт платформа обучения клиентов. Мы помогаем SaaS-компаниям ускорить адаптацию клиентов и внедрение продуктов с минимальными усилиями CS. MeltingSpot предоставляет комплексный набор инструментов для привлечения клиентов с помощью форумов, вебинаров, онлайн-курсов и...
TINT
tintup.com
TINT — это маркетинговая платформа, основанная на сообществе, которой доверяют более 5000 ведущих мировых брендов, которая помогает развивать сообщества, которые стимулируют пропаганду и взаимодействие, повышают конверсию и способствуют долгосрочной лояльности к бренду. TINT Communities (ранее Vesta...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat предоставляет решения для быстрого чата на вашем сайте. С текстовыми, аудио- и видеозвонками в реальном времени. Мы представляем готовое к использованию приложение/плагин для чата, который легко интегрируется с более чем 30 платформами и делает чат на вашем сайте готовым за считанные минуты...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Glue Up
glueup.com
Glue Up — это универсальная CRM-платформа, которая помогает вам создавать и развивать свое сообщество с помощью мероприятий, членства и других цифровых инструментов из одного места. Универсальная платформа Glue Up объединяет лучшие CRM, управление событиями, управление членством, электронный маркети...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Magentrix
magentrix.com
Лучшее взаимодействие с партнерами и поддержка партнеров на платформе PRM. Сотрудничайте с партнерами и увеличивайте продажи через каналы с помощью программного обеспечения партнерского портала PX-first.
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directorys — это готовая платформа для запуска членских веб-сайтов, управления участниками, продажи подписок, публикации контента и многого другого.
ToucanTech
toucantech.com
Единая система для более разумного управления сообществом Связанный веб-сайт, портал, CRM и коммуникационное решение