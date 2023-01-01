WebCatalog
Hallow

Hallow

hallow.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Hallow в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Hallow — приложение №1 для католической медитации и молитвы. Загрузите Hallow сегодня, чтобы обрести покой, лучше спать, больше молиться и углубить свои отношения с Богом.

Веб-сайт: hallow.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hallow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Calm

Calm

calm.com

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

Meditation - Down Dog

Meditation - Down Dog


BetterSleep

BetterSleep

bettersleep.com

Ten Percent

Ten Percent

tenpercent.com

The Sculpt Society

The Sculpt Society

thesculptsociety.com

Brain.fm

Brain.fm

brain.fm

Asana Rebel

Asana Rebel

asanarebel.com

Meditation Studio

Meditation Studio

meditationstudioapp.com

Sleep Calculator

Sleep Calculator

sleepcalculator.info

Kind Cloud

Kind Cloud

kindcloud.app

Scholly

Scholly

myscholly.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности