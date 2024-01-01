WebCatalog

Альтернативы - GummySearch

elink.io

elink.io

elink.io

Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...

Short.io

Short.io

short.io

Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.

Revue

Revue

getrevue.co

Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.

Radio.co

Radio.co

radio.co

Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.

WANotifier

WANotifier

wanotifier.com

Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!

SummarAIze

SummarAIze

summaraize.com

10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!

eKyte

eKyte

ekyte.com

eKyte помогает командам цифрового маркетинга планировать и проводить онлайн-кампании, анализировать и оптимизировать результаты. Искусственный интеллект сделает все остальное.

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.

Eredom

Eredom

eredom.com

Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!

Airtime Pro

Airtime Pro

airtime.pro

Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...

Linkz.ai

Linkz.ai

linkz.ai

Автоматический предварительный просмотр расширенных ссылок при наведении курсора мыши, который удерживает посетителей на вашем сайте. Установите Linkz.ai на свой веб-сайт или блог за 2 минуты и мгновенно получайте автоматический предварительный просмотр ссылок при наведении курсора мыши. Предварител...

Chainfuel

Chainfuel

chainfuel.com

С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.

Carts Guru

Carts Guru

carts.guru

Преследуйте каждого потенциального клиента, конвертируйте каждую продажу и быстро развивайте свой бизнес в сфере электронной коммерции с помощью передового программного обеспечения для автоматизации маркетинга, разработанного специально для электронных торговцев. Всего за несколько кликов вы можете ...

Publisher Discovery

Publisher Discovery

publisherdiscovery.com

Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...

Approved Social

Approved Social

approvedsocial.io

Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...

LaunchList

LaunchList

getlaunchlist.com

Создайте вирусный список ожидания из первых пользователей. Сэкономьте время запуска и получите больше регистраций на свой продукт на ранней стадии с помощью вирусных списков ожидания перед запуском в виде геймификации.

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.

Socialbuzz

Socialbuzz

sociabuzz.com

Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.

Tikao.ai

Tikao.ai

tikao.ai

Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....

ThoughtLeaders

ThoughtLeaders

thoughtleaders.io

ThoughtLeaders позволяет брендам использовать непрограммный брендированный контент в больших масштабах с простотой и точностью. ThoughtLeaders — медиакомпания, специализирующаяся на нативном спонсируемом контенте.

redirection.io

redirection.io

redirection.io

redirection.io — ведущий инструмент перенаправления и SEO-оптимизации. При установке на веб-сайте redirection.io позволяет менеджерам по маркетингу или SEO анализировать проблемы с трафиком и настраивать правила перенаправления для исправления ошибок HTTP. Он также может помочь исправить метатеги HT...

RealMailers

RealMailers

realmailers.com

RealMailers — это инструмент прямой почтовой рассылки для агентов по недвижимости. Создавайте, таргетируйте и мгновенно отправляйте открытки, не покидая рабочего места. Бесплатный список адресов.

Promoly

Promoly

promo.ly

Promoly отправляет музыку прямо в почтовый ящик ваших получателей. Отслеживайте, когда они открываются, воспроизводятся, загружаются и оставляют отзывы по промо-кампаниям. Затем наблюдайте за результатами в режиме реального времени.

Postal Methods

Postal Methods

postalmethods.com

Postal Methods — это онлайн-провайдер печати и почты. В современном бизнесе нет времени тратить время на набивку конвертов, покупку марок и поездку на почту. Postal Methods избавляет бизнес от головной боли, связанной с традиционным процессом печати, поэтому вы можете использовать это время и деньги...

MonkeyPesa

MonkeyPesa

monkeypesa.com

MonkeyPesa — это универсальное программное обеспечение для продаж, маркетинга и поддержки. Он предоставляет ряд инструментов, которые помогут увеличить ваши продажи и еще дольше удерживать клиентов.

MarketDial

MarketDial

marketdial.com

MarketDial — лидер в области автономного A/B-тестирования для обычной розничной торговли. Компании используют программное обеспечение MarketDial для разработки и анализа любого эксперимента в магазине. Индивидуальные тесты MarketDial позволяют любому специалисту розничной торговли ответить на важные...

Link Looper

Link Looper

linklooper.com

Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.

LeadrPro

LeadrPro

leadrpro.com

Получайте деньги за оценку новейшего программного обеспечения для вашего бизнеса. Присоединяйтесь в качестве продавца и общайтесь с более чем 50 тысячами потенциальных клиентов. Или в качестве покупателя и получать деньги за оценку программного обеспечения.

Klazify

Klazify

klazify.com

Klazify — это универсальный источник доменных данных API классификации контента. Получите логотипы веб-сайтов, данные компании, категоризацию и многое другое по URL-адресу или электронной почте.

Intract

Intract

intract.io

Intract — это аналитический пакет Web3 для развития проектов и сообществ Web3. Intract предоставляет облачное программное обеспечение для маркетинга Web3, которое позволяет проектам и сообществам привлекать участников с помощью маркетинговой информации, основанной на данных. Наша платформа включает ...

Hipolink

Hipolink

hipolink.net

Hipolink — сервис разработки микросайтов для Instagram. Это позволит вам добавить все способы связи с вами на одной странице. Эту ссылку вы можете добавить в свою биографию в Instagram. Теперь ваша аудитория сможет быстро связаться с вами в мессенджерах, социальных сетях, а также получить дополнител...

Gizzmo

Gizzmo

gizzmo.ai

Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...

Givetastic

Givetastic

givetastic.com

GettHit.com

GettHit.com

getthit.com

Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...

Ermes

Ermes

ermes.ai

ERMES — это интегрированная платформа данных + медиа. Его цель — использовать данные и искусственный интеллект, чтобы сделать рекламу простой, точной и прибыльной для всех компаний, больших и малых. Платформа ERMES включает в себя: - Более 295 миллионов детерминированных профилей потребителей (240 м...

Dizply

Dizply

dizply.com

Dizply — это приложение, которое упрощает процесс управления и создания форматов рекламы для рекламных агентств, медиа-домов и фрилансеров. Он позволяет пользователям создавать кампании, содержащие все форматы, необходимые для проведения онлайн-кампании: баннеры HTML5, статические баннеры (jpg, png,...

Distil.ai

Distil.ai

distil.ai

Distil — это новаторский маркетинговый инструмент, который анализирует ваши данные и позволяет вам общаться со всей аудиторией как с отдельными людьми. Когда вы очищаете свой маркетинг, вы отсекаете шум и улавливаете суть того, что ищут ваши клиенты и потенциальные клиенты, какие каналы они предпочи...

Digitalsero

Digitalsero

digitalsero.com

Digitalsero — это инструмент автоматизации маркетинга SaaS, который помогает маркетинговым агентствам/специалистам по цифровому маркетингу получить мгновенный доступ к рекламным аккаунтам и страницам своих клиентов в Facebook, Google, TikTok, LinkedIn и других сетях через ссылку, которой можно подел...

Digital Mortar

Digital Mortar

digitalmortar.com

Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.

DGTLsuite

DGTLsuite

dgtlsuite.com

DGTLsuite — это SaaS-платформа B2B, которая помогает предприятиям любого размера снизить затраты и сложность цифрового взаимодействия, обеспечивая при этом существенный рост удовлетворенности клиентов, их удержания и прибыльности.

ConnectQR

ConnectQR

connectqr.ai

ConnectQR — это инновационное SaaS-решение B2B для самообслуживания, призванное помочь предприятиям с помощью настраиваемой, статической и динамической генерации QR-кодов с возможностями отслеживания. Наше решение удовлетворяет растущую потребность в бесшовной цифровой интеграции в маркетинговых, ро...

CompeteShark

CompeteShark

competeshark.com

CompeteShark — это решение для конкурентной разведки, позволяющее отслеживать, отслеживать и анализировать маркетинговые усилия конкурентов в режиме реального времени.

Clickvoyant

Clickvoyant

clickvoyant.com

Учитывая нынешнюю нехватку талантливых аналитиков в размере 200 миллиардов долларов, заполнить эти должности сложно. Clickvoyant — это канва маркетинговой аналитики. Это позволяет любому создать статистически значимую презентацию, просто подключив необработанные маркетинговые данные. С Clickvoyant к...

Clevertone

Clevertone

clevertone.com

Clevertone — это личный помощник по требованию для выполнения повседневных задач. это помогает занятым людям и семьям освободить свое время и справиться с повседневными задачами. Благодаря индивидуальному подходу и доступу к сети местных специалистов Clevertone предлагает индивидуальные решения, отв...

Chatwee

Chatwee

chatwee.com

Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...

BusynessProfile

BusynessProfile

busynessprofile.com

Busynessprofile.com — это онлайн-платформа, позволяющая владельцам малого и среднего бизнеса расширить свой бизнес и охватить нужную аудиторию.

BusinessChat

BusinessChat

businesschat.io

BusinessChat — это решение для автоматизации маркетинга WhatsApp для электронной коммерции, созданное на основе официального API WhatsApp. Платформа также предоставляет платформу CRM и обслуживания клиентов в WhatsApp для улучшения управления продажами и поддержкой клиентов через WhatsApp. Основные ...

Botowski AI

Botowski AI

botowski.com

Botowski — генератор контента с искусственным интеллектом, основанный на новейшей технологии GPT-3. Он был создан с целью создания контента для предприятий, организаций и людей, не являющихся профессиональными писателями. Он предлагает широкий спектр инструментов автоматической генерации контента: о...

AgencyApps

AgencyApps

agencyapps.com

Наш инструмент для создания постов в социальных сетях с помощью искусственного интеллекта позволяет легко создавать высококачественные и привлекательные публикации в социальных сетях для Facebook, Instagram, LinkedIn и Twitter. Просто введите свой домен, фразу о вашем контенте, вашу профессию и опис...

Xoopah

Xoopah

xoopah.com

Xoopah — это платформа для развития малого бизнеса, призванная помочь малым предприятиям добиться успеха, предоставляя необходимые инструменты и ресурсы для развития их бизнеса. Благодаря таким функциям, как маркетинг по электронной почте, управление отзывами, сбор платежей и многое другое, Xoopah у...

Wysistat

Wysistat

wysistat.net

Решение для измерения аудитории для веб-сайта, мобильного приложения и AMP-страниц. Решение WebAnalytics не требует согласия CNIL и сертифицировано ACPM для публикации вашего трафика.

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