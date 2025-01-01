Альтернативы - Guideline

Betterment
betterment.com
Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest — платформа для управления планами 401(k), упрощающая настройку и администрирование пенсионных льгот для малых и средних предприятий.
Tantify
tantify.com
Tantify – это платформа для виртуальной постановки, 3D-визуализации и фотографирования недвижимости, помогающая специалистам в сфере недвижимости продемонстрировать объекты.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell - цифровая платформа для администрирования пенсионных планов и сбережений на рабочем месте, упрощающая управление инвестициями для работодателей и сотрудников.
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