Альтернативы - Guideline

Betterment

Betterment

betterment.com

Приложение Betterment упрощает управление 401(k) для работодателей, предлагая поддержку, инвестиции и финансовое планирование для сотрудников.

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest — платформа для управления планами 401(k), упрощающая настройку и администрирование пенсионных льгот для малых и средних предприятий.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify – это платформа для виртуальной постановки, 3D-визуализации и фотографирования недвижимости, помогающая специалистам в сфере недвижимости продемонстрировать объекты.

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell - цифровая платформа для администрирования пенсионных планов и сбережений на рабочем месте, упрощающая управление инвестициями для работодателей и сотрудников.

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