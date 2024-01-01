Альтернативы - Grupio

Meeting Application

meetingapplication.com

Приложение Meeting обеспечивает возможность участия в мероприятии для всех участников, независимо от того, является ли оно живым, онлайн или гибридным. Он предоставляет решения как для мобильных устройств, так и для веб-страниц, предоставляя участникам доступ в наиболее удобной для них форме. Это го...