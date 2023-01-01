Альтернативы - GrowthHero
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koho.ca
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Compass
getcompass.ai
Автоматизируйте свои программы стимулирования. Ускорьте продажи с помощью нашего программного обеспечения для геймификации без проблем с выплатами.
Spiff
spiff.com
Spiff или spiv на сленге означает немедленный бонус за продажу. Обычно спиффы выплачиваются либо производителем, либо работодателем непосредственно продавцу за продажу определенного продукта. Иногда его называют SPIF или SPIFF с придуманными словами, соответствующими буквам, но это не происхождение ...
QCommission
qcommission.com
QCommission — мощное и гибкое программное обеспечение для комиссионных продаж. Он точно рассчитывает вознаграждение ваших продавцов и уменьшает ошибки, связанные с электронными таблицами и ручными методами. Это позволяет вам рассчитывать комиссионные сразу после окончания комиссионного периода и эко...
Qobra
qobra.co
«Независимо от того, являетесь ли вы генеральным директором или вице-президентом по продажам, план компенсации продаж, вероятно, является самым мощным инструментом, который у вас есть для реализации стратегии продаж». Марк Роберж, вице-президент по продажам Hubspot. Qobra позволяет автоматизировать ...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ — это программное обеспечение №1 для комиссионных продаж, предназначенное для объединения команд. Мы даем возможность командам управлять комиссиями с большей точностью и прозрачностью.
Salescomp
salescomp.com
Salescomp может облегчить вашу жизнь, автоматизировав процесс компенсации продаж. Учет и администрирование комиссий и планов стимулирования автоматизированы Salescomp на основе ряда настраиваемых правил, включая назначение сотрудника, продолжительность и тип транзакции. Кроме того, программное обесп...
incentX
incentx.com
incentX — это многофункциональная облачная платформа, которая предоставляет все инструменты, необходимые для планирования, управления и расчета вашей программы поощрений, включая комиссии, скидки, роялти, возвраты счетов и возвратные платежи. И самое главное, он интегрируется с вашими существующими ...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это первый в мире FaaS (FOSS-as-a-service), предназначенный для бизнеса любого размера и предлагающий множество функций, которые помогут вам увеличить доход вашего бизнеса. Это облачная CRM, которая очень масштабируема, поэтому вы можете легко добавлять больше пользователей или функций...
Easy-Commission
easy-commission.com
Easy-Commission — это простое в использовании приложение для расчета комиссионных с продаж. Он может легко и просто рассчитать комиссионные с продаж. Он принимает введенные вами данные о продажах, а затем применяет установленные вами расчеты комиссий для составления отчетов о комиссионных. Он полнос...
Amalia
amalia.io
Amalia.io способствует росту благодаря оптимизированной системе вознаграждения за продажи. Наше решение для управления эффективностью продаж обеспечивает прозрачность, которая поддерживает мотивацию отделов продаж, и автоматизацию, которая позволяет финансовым и операционным отделам уделять больше в...
Kennect
kennect.io
Kennect — это ведущая платформа стимулирования для предприятий, которым требуется простое решение для управления сложными компенсационными планами. Он не только автоматизирует расчет стимулов для администратора, но также предоставляет торговым представителям полную видимость их поощрительных выплат ...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly — это первое облачное веб-приложение для управления комиссиями и компенсациями за продажи, которое на 100 % ориентировано на малый и средний бизнес. Наши несложные инструменты импорта данных, целевой план и план вознаграждений на основе мастеров, а также инструменты настройки комиссий о...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — это платформа управления стимулированием продаж сотрудников для специализированных розничных сетей, ресторанов и брендов потребительских товаров. SparkPlug напрямую интегрируется с POS-системами обычных предприятий, чтобы автоматизировать практически каждый аспект реализации и масштабиро...
Sales Cookie
salescookie.com
Sales Cookie — это простое в использовании облачное решение для управления всеми аспектами вашей комиссионной программы — от регистрации участников до разработки плана стимулирования и персональных информационных панелей. Файлы cookie для продаж предоставляют возможности корпоративных решений по дос...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai повышает эффективность продаж благодаря точному, динамичному управлению компенсациями и оптимизации доходов, точно адаптированному к вашему бизнесу и вашей модели продаж. Наш уникальный подход с использованием расширенного интеллекта предоставляет последовательные и достоверные данные о сти...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ — это программное обеспечение для комиссионных продаж, созданное для растущих команд продаж. Но мы не ограничиваемся автоматизацией комиссий с продаж. ElevateHQ предназначен для усовершенствования того, как компании используют стимулирование продаж для мотивации своих сотрудников. Мы счита...
Everstage
everstage.com
Everstage — ведущее программное обеспечение для комиссий по продажам, которое помогает вам добиваться нужных бизнес-результатов с помощью стимулов. Комиссионные с продаж, несмотря на то, что они являются крупными расходами бизнеса, часто являются рычагом дохода, который не используется в полной мере...
QuotaPath
quotapath.com
Радикально прозрачное и комплексное решение для компенсаций для отделов продаж. Отслеживание комиссий, планирование вознаграждений и поощрительная мотивация сделаны правильно. Можешь попробовать.
EqualTo
equalto.com
EqualTo устанавливает новый стандарт того, как компании управляют комиссионными и мотивируют команды данными в реальном времени.