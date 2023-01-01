Granta — литературный журнал, основанный в 1889 году. Читайте лучшие новые художественные произведения, поэзию, фотографии и эссе известных авторов, нобелевских лауреатов и новых голосов.

Веб-сайт: granta.com

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