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Альтернативы - Gopuff

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart — американская компания, предоставляющая услуги доставки и самовывоза продуктов в США и Канаде. Компания предлагает свои услуги через сайт и мобильное приложение. Услуга позволяет клиентам заказывать продукты у участвующих розничных продавцов, при этом покупки совершает личный покупатель.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet упрощает управление доставкой на последней миле. Интуитивная маршрутизация, диспетчеризация, отслеживание в реальном времени, аналитика и многое другое.

Routific

Routific

routific.com

Самое простое программное обеспечение для планирования маршрута доставки. Сочетая мощную оптимизацию маршрутов с пятизвездочным опытом доставки, Routific делает планирование местных маршрутов доставки простым и выгодным.

Local Express

Local Express

localexpress.io

End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Планировщик маршрутов и оптимизация доставок Мы упрощаем доставку товаров или отслеживание ваших услуг. Используйте свой собственный автопарк или передайте доставку другим курьерам в одном приложении.

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine автоматизирует весь процесс заказа продуктов. Мы платим поставщикам за все, что они поставляют. Бакалейщики платят только за то, что продается.

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