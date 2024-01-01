Альтернативы - GooseAI

Gavagai

gavagai.io

Поймите, что говорят вам ваши клиенты Gavagai предоставляет революционную технологию анализа текста, позволяющую получить ценную информацию о клиентах на основе того, что они говорят вам. Постоянно отслеживая отзывы клиентов с помощью нашего сервиса, вы лучше поймете своего клиента, что приведет к ...