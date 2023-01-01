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Альтернативы - Google Sheets

Microsoft Excel Online

Microsoft Excel Online

microsoft.com

Создавайте, редактируйте и делитесь электронными таблицами Excel с помощью онлайн-версии Microsoft Excel. Работайте вместе с другими над общими проектами в режиме реального времени. Microsoft Excel — это электронная таблица, разработанная Microsoft для Windows, macOS, Android и iOS. Он включает в с...

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Программное обеспечение для работы с электронными таблицами для совместной работы команд. Создавайте, редактируйте и делитесь электронными таблицами в Интернете с помощью Zoho Sheet бесплатно.

iCloud Numbers

iCloud Numbers

icloud.com

Numbers — это приложение для работы с электронными таблицами, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork наряду с Keynote и Pages. Numbers доступен для iOS и macOS High Sierra или более поздних версий. Numbers 1.0 для OS X был анонсирован 7 августа 2007 года, что сд...

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