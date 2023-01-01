Альтернативы - Google Sheets

iCloud Numbers

icloud.com

Numbers — это приложение для работы с электронными таблицами, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork наряду с Keynote и Pages. Numbers доступен для iOS и macOS High Sierra или более поздних версий. Numbers 1.0 для OS X был анонсирован 7 августа 2007 года, что сд...