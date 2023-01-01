Альтернативы - Google Maps
Waze
waze.com
Waze (иврит: ווייז, ранее FreeMap Israel) — это программное обеспечение для GPS-навигации, принадлежащее Google. Он работает на смартфонах и планшетных компьютерах с поддержкой GPS. Он предоставляет пошаговую навигационную информацию, а также предоставленные пользователем сведения о времени в пути ...
Yandex Maps
yandex.com
Яндекс.Карты помогут найти пункт назначения, даже если у вас нет точного адреса — проложите маршрут проезда на общественном транспорте, автомобиле или пешком.
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap — бесплатная вики-карта мира.
네이버 지도
map.naver.com
Поиск пространства. Соединяя жизни. Откройте для себя новую карту, которая объединяет информацию обо всех пространствах, включая местоположения, автобусы, метро и дороги, с помощью одного поиска. Карты Навера
百度地图
map.baidu.com
Просматривайте карты, ищите места, проверяйте маршруты движения автобусов, проверяйте условия движения в реальном времени, ваш путеводитель и жизненный помощник. Обеспечивает просмотр карты линий метро, запрос плана автобуса и точную информацию о тарифах и времени. Baidu Maps (Baidu Maps) — это к...
HERE WeGo
here.com
ЗДЕСЬ WeGo - Карты - Маршруты - Направления - Все пути от А до Б в одном
Qwant Maps
qwant.com
Картографический сервис, который находит нужные адреса и сопровождает вас, не отслеживая вас.
腾讯地图
map.qq.com
Он предоставляет множество услуг, таких как просмотр карт, запрос адреса, поиск достопримечательностей, трансфер на автобусе, навигация по вождению, автобусный маршрут и поиск объектов в более чем 400 городах по всей стране. Tencent Maps — это настольное и веб-картографическое приложение и технолог...
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps — это картографический сервис на базе TomTom, предоставляемый Huawei для устройств с операционной системой HarmonyOS, Android и iOS. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, трехмерное изображение окружающей среды, пошаговую навигацию, проекционный дисплей и планирование маршруто...