Альтернативы - Google Maps

Waze

waze.com

Waze (иврит: ווייז‎, ранее FreeMap Israel) — это программное обеспечение для GPS-навигации, принадлежащее Google. Он работает на смартфонах и планшетных компьютерах с поддержкой GPS. Он предоставляет пошаговую навигационную информацию, а также предоставленные пользователем сведения о времени в пути ...