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Альтернативы - Google Maps

Waze

Waze

waze.com

Waze (иврит: ווייז‎, ранее FreeMap Israel) — это программное обеспечение для GPS-навигации, принадлежащее Google. Он работает на смартфонах и планшетных компьютерах с поддержкой GPS. Он предоставляет пошаговую навигационную информацию, а также предоставленные пользователем сведения о времени в пути ...

Yandex Maps

Yandex Maps

yandex.com

Яндекс.Карты помогут найти пункт назначения, даже если у вас нет точного адреса — проложите маршрут проезда на общественном транспорте, автомобиле или пешком.

OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

openstreetmap.org

OpenStreetMap — бесплатная вики-карта мира.

네이버 지도

네이버 지도

map.naver.com

Поиск пространства. Соединяя жизни. Откройте для себя новую карту, которая объединяет информацию обо всех пространствах, включая местоположения, автобусы, метро и дороги, с помощью одного поиска. Карты Навера

百度地图

百度地图

map.baidu.com

Просматривайте карты, ищите места, проверяйте маршруты движения автобусов, проверяйте условия движения в реальном времени, ваш путеводитель и жизненный помощник. Обеспечивает просмотр карты линий метро, ​​запрос плана автобуса и точную информацию о тарифах и времени. Baidu Maps (Baidu Maps) — это к...

HERE WeGo

HERE WeGo

here.com

ЗДЕСЬ WeGo - Карты - Маршруты - Направления - Все пути от А до Б в одном

Qwant Maps

Qwant Maps

qwant.com

Картографический сервис, который находит нужные адреса и сопровождает вас, не отслеживая вас.

腾讯地图

腾讯地图

map.qq.com

Он предоставляет множество услуг, таких как просмотр карт, запрос адреса, поиск достопримечательностей, трансфер на автобусе, навигация по вождению, автобусный маршрут и поиск объектов в более чем 400 городах по всей стране. Tencent Maps — это настольное и веб-картографическое приложение и технолог...

Petal Maps

Petal Maps

petalmaps.com

Petal Maps — это картографический сервис на базе TomTom, предоставляемый Huawei для устройств с операционной системой HarmonyOS, Android и iOS. Он предлагает спутниковые снимки, аэрофотосъемку, трехмерное изображение окружающей среды, пошаговую навигацию, проекционный дисплей и планирование маршруто...

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