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Google Doodles

Google Doodles

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Веб-сайт: google.com

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Дудлы — это забавные, удивительные, а иногда и спонтанные изменения, которые вносятся в логотип Google в честь праздников, юбилеев и жизней известных художников, пионеров и ученых.

Веб-сайт: google.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Google Doodles, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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