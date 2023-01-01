Google Doodles

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Дудлы — это забавные, удивительные, а иногда и спонтанные изменения, которые вносятся в логотип Google в честь праздников, юбилеев и жизней известных художников, пионеров и ученых.

Веб-сайт: google.com

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