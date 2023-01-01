Альтернативы - Google Docs
Microsoft Word Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft Word. Сохраняйте документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft Word — текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для сис...
iCloud Pages
icloud.com
Pages — текстовый процессор, разработанный Apple Inc. Он является частью пакета повышения производительности iWork и работает в операционных системах macOS, iPadOS и iOS. Он также доступен в iCloud в Интернете. Первая версия Pages была анонсирована 11 января 2005 г. и выпущена месяц спустя.
Zoho Writer
zoho.com
Мощный писатель. Мощные слова. Мы верим в силу слов. Вот почему мы создали Writer, мощный текстовый процессор, доступный на всех ваших устройствах. Сотрудничайте с товарищами по команде в режиме реального времени. Создавайте элегантные и вдохновляющие документы бесплатно.