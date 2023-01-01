WebCatalog
Goodpalette

Goodpalette

goodpalette.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Goodpalette в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создавайте красивые цветовые палитры для пользовательского интерфейса.

Веб-сайт: goodpalette.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Goodpalette, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Atmos

Atmos

atmos.style

Muzli Search

Muzli Search

search.muz.li

Color Hunt

Color Hunt

colorhunt.co

Branding Colors

Branding Colors

brandingcolors.net

Muzli Colors

Muzli Colors

colors.muz.li

Dorik

Dorik

dorik.com

Coolors

Coolors

coolors.co

uiGradients

uiGradients

uigradients.com

JSON Hero

JSON Hero

jsonhero.io

GoodBarber

GoodBarber

goodbarber.com

AskUI

AskUI

askui.com

Prezo

Prezo

prezo.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности