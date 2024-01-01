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Альтернативы - GoodFirms

Google Search

Google Search

google.com

Ищите информацию по всему миру, включая веб-страницы, изображения, видео и многое другое. У Google есть множество специальных функций, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете.

Microsoft Bing

Microsoft Bing

bing.com

Bing — поисковая система, принадлежащая и управляемая Microsoft. Служба берет свое начало в предыдущих поисковых системах Microsoft: MSN Search, Windows Live Search и более позднем Live Search. Bing предоставляет различные поисковые службы, включая продукты для поиска в Интернете, видео, изображения...

DuckDuckGo

DuckDuckGo

duckduckgo.com

DuckDuckGo (также сокращенно DDG) — это поисковая система в Интернете, которая уделяет особое внимание защите конфиденциальности пользователей и избегает пузырьков фильтров персонализированных результатов поиска. DuckDuckGo отличается от других поисковых систем тем, что не профилирует своих пользова...

Brave Search

Brave Search

search.brave.com

Brave Search не отслеживает вас и ваши запросы. Всегда. Частный, независимый и прозрачный Brave Search — настоящая альтернатива Google.

You.com

You.com

you.com

Частная поисковая система, которая обобщает информацию в Интернете.

Yandex Search

Yandex Search

yandex.com

Яндекс Поиск — поисковая система в Интернете, принадлежащая российской корпорации Яндекс. Это основной продукт Яндекса.

百度

百度

baidu.com

Baidu, Inc. (кит. 百度; пиньинь: Bώidù, что означает «сто раз», англизированное BY-doo) — китайская многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на интернет-услугах и продуктах, а также на искусственном интеллекте (ИИ), штаб-квартира которой находится в пекинском районе Хайдянь. Окру...

네이버 검색

네이버 검색

naver.com

Навер Поиск По состоянию на сентябрь 2017 года Naver обрабатывал 74,7% всех веб-поисковых запросов в Южной Корее и имел 42 миллиона зарегистрированных пользователей. Более 25 миллионов корейцев используют Naver в качестве стартовой страницы в браузере по умолчанию, а мобильное приложение ежедневно ...

Yahoo Search

Yahoo Search

yahoo.com

Поисковая система, которая поможет вам найти именно то, что вы ищете. Найдите в Интернете самую актуальную информацию, видео, изображения и ответы.

Startpage

Startpage

startpage.com

Ищите и просматривайте Интернет без отслеживания или преследования. Startpage — самая приватная поисковая система в мире. Используйте стартовую страницу для защиты ваших личных данных.

Ecosia

Ecosia

ecosia.org

Ecosia использует доходы от рекламы от ваших поисковых запросов, чтобы сажать деревья там, где они нужны больше всего. Выполняя поиск с помощью Ecosia, вы не только восстанавливаете лесные массивы на нашей планете, но и даете возможность сообществам, участвующим в наших проектах по озеленению, постр...

Qwant Search

Qwant Search

qwant.com

Поисковая система, которая ничего о вас не знает и которая меняет все: нулевое отслеживание ваших поисков, нулевое использование личных данных, ноль таргетированной рекламы.

Swisscows

Swisscows

swisscows.com

Swisscows — поисковая система, безопасная для данных. Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности наших пользователей.

搜狗

搜狗

sogou.com

Sogou Search — это интерактивная поисковая система третьего поколения в мире. Она поддерживает поиск по общедоступным аккаунтам и статьям WeChat, поиск Zhihu, поиск и перевод на английский язык и т. д. и предоставляет пользователям профессиональные, точные и удобные поисковые услуги с помощью незави...

G2

G2

g2.com

Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.

Cốc Cốc Tìm Kiếm

Cốc Cốc Tìm Kiếm

coccoc.com

Coc Coc — вьетнамская поисковая система, ориентированная на развитие возможностей обработки вьетнамского языка с целью оптимизации результатов поиска в соответствии с потребностями вьетнамцев.

Seznam

Seznam

seznam.cz

Самый посещаемый чешский интернет-портал, предлагающий поисковую систему, электронную почту, текущие новости, прогноз погоды и полезные ссылки. Seznam.cz — это веб-портал и поисковая система в Чешской Республике. Основан в 1996 году Иво Лукачовичем в Праге как первый веб-портал в Чешской Республике...

360搜索

360搜索

so.com

360 Search — это новое поколение поисковой системы, безопасной, точной и заслуживающей доверия. Опираясь на преимущества безопасности родительского бренда 360, она комплексно перехватывает все виды вредоносных веб-сайтов, таких как фишинг и мошенничество, и предоставляет более безопасные поисковые у...

Liftify

Liftify

liftify.com

Репутация вашей компании – это все. Мы предоставляем программное обеспечение, призванное помочь предприятиям создать и продвигать 5-звездочную репутацию в Интернете.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Закупки сложны, но найти отличных поставщиков не так уж и сложно. Присоединяйтесь к тысячам профессионалов в области государственных закупок, которые оценивают и анализируют поставщиков на Procurated.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

Онлайн-платформа для публикации отзывов клиентов и отзывов о вашей компании.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

Найдите лучшую ИТ-компанию для своего следующего проекта. Выбирайте из 56 128 компаний в 146 странах и 7 532 городах. Нанимайте ведущие технологические компании в вашем регионе!

UpCity

UpCity

upcity.com

В UpCity мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг B2B. Найдите своего следующего партнера сегодня!

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

Откройте для себя наиболее подходящие агентства для вашего проекта, исходя из ваших конкретных требований.

Famewall

Famewall

famewall.io

Увеличьте продажи, с легкостью собирая отзывы 🎉. Увеличьте продажи и конверсию с помощью отзывов, которые можно получить от ваших клиентов и разместить на вашем веб-сайте менее чем за 2 минуты без использования кода!

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Единственный ресурс, который вам нужен, чтобы найти подходящую компанию. Выберите компанию, наиболее подходящую для вашего бизнеса, используя более 98 000 отзывов клиентов от реальных людей.

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