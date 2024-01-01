Альтернативы - GoodFirms
Google Search
google.com
Ищите информацию по всему миру, включая веб-страницы, изображения, видео и многое другое. У Google есть множество специальных функций, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете.
Microsoft Bing
bing.com
Bing — поисковая система, принадлежащая и управляемая Microsoft. Служба берет свое начало в предыдущих поисковых системах Microsoft: MSN Search, Windows Live Search и более позднем Live Search. Bing предоставляет различные поисковые службы, включая продукты для поиска в Интернете, видео, изображения...
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo (также сокращенно DDG) — это поисковая система в Интернете, которая уделяет особое внимание защите конфиденциальности пользователей и избегает пузырьков фильтров персонализированных результатов поиска. DuckDuckGo отличается от других поисковых систем тем, что не профилирует своих пользова...
Brave Search
search.brave.com
Brave Search не отслеживает вас и ваши запросы. Всегда. Частный, независимый и прозрачный Brave Search — настоящая альтернатива Google.
You.com
you.com
Частная поисковая система, которая обобщает информацию в Интернете.
Yandex Search
yandex.com
Яндекс Поиск — поисковая система в Интернете, принадлежащая российской корпорации Яндекс. Это основной продукт Яндекса.
百度
baidu.com
Baidu, Inc. (кит. 百度; пиньинь: Bώidù, что означает «сто раз», англизированное BY-doo) — китайская многонациональная технологическая компания, специализирующаяся на интернет-услугах и продуктах, а также на искусственном интеллекте (ИИ), штаб-квартира которой находится в пекинском районе Хайдянь. Окру...
네이버 검색
naver.com
Навер Поиск По состоянию на сентябрь 2017 года Naver обрабатывал 74,7% всех веб-поисковых запросов в Южной Корее и имел 42 миллиона зарегистрированных пользователей. Более 25 миллионов корейцев используют Naver в качестве стартовой страницы в браузере по умолчанию, а мобильное приложение ежедневно ...
Yahoo Search
yahoo.com
Поисковая система, которая поможет вам найти именно то, что вы ищете. Найдите в Интернете самую актуальную информацию, видео, изображения и ответы.
Startpage
startpage.com
Ищите и просматривайте Интернет без отслеживания или преследования. Startpage — самая приватная поисковая система в мире. Используйте стартовую страницу для защиты ваших личных данных.
Ecosia
ecosia.org
Ecosia использует доходы от рекламы от ваших поисковых запросов, чтобы сажать деревья там, где они нужны больше всего. Выполняя поиск с помощью Ecosia, вы не только восстанавливаете лесные массивы на нашей планете, но и даете возможность сообществам, участвующим в наших проектах по озеленению, постр...
Qwant Search
qwant.com
Поисковая система, которая ничего о вас не знает и которая меняет все: нулевое отслеживание ваших поисков, нулевое использование личных данных, ноль таргетированной рекламы.
Swisscows
swisscows.com
Swisscows — поисковая система, безопасная для данных. Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности наших пользователей.
搜狗
sogou.com
Sogou Search — это интерактивная поисковая система третьего поколения в мире. Она поддерживает поиск по общедоступным аккаунтам и статьям WeChat, поиск Zhihu, поиск и перевод на английский язык и т. д. и предоставляет пользователям профессиональные, точные и удобные поисковые услуги с помощью незави...
G2
g2.com
Сравните лучшее программное обеспечение и услуги для бизнеса на основе оценок пользователей и социальных данных. Обзоры программного обеспечения CRM, ERP, HR, CAD, PDM и маркетинга.
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc — вьетнамская поисковая система, ориентированная на развитие возможностей обработки вьетнамского языка с целью оптимизации результатов поиска в соответствии с потребностями вьетнамцев.
Seznam
seznam.cz
Самый посещаемый чешский интернет-портал, предлагающий поисковую систему, электронную почту, текущие новости, прогноз погоды и полезные ссылки. Seznam.cz — это веб-портал и поисковая система в Чешской Республике. Основан в 1996 году Иво Лукачовичем в Праге как первый веб-портал в Чешской Республике...
360搜索
so.com
360 Search — это новое поколение поисковой системы, безопасной, точной и заслуживающей доверия. Опираясь на преимущества безопасности родительского бренда 360, она комплексно перехватывает все виды вредоносных веб-сайтов, таких как фишинг и мошенничество, и предоставляет более безопасные поисковые у...
Liftify
liftify.com
Репутация вашей компании – это все. Мы предоставляем программное обеспечение, призванное помочь предприятиям создать и продвигать 5-звездочную репутацию в Интернете.
Procurated
home.procurated.com
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Reputedfirms
reputedfirms.com
Онлайн-платформа для публикации отзывов клиентов и отзывов о вашей компании.
TechBehemoths
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UpCity
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