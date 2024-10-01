Альтернативы - GoodData
Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использован...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote создает лучший блокнот для работы с данными для команд. В блокноте пользователи могут подключать свои данные, исследовать и анализировать их с помощью совместной работы и управления версиями в режиме реального времени, а также легко обмениваться файлами . Все это осуществляется с помощью мо...
Looker
looker.com
Looker заново изобретает бизнес-аналитику для современной компании. Looker работает так же, как Интернет: его уникальный язык моделирования на основе браузера позволяет любому сотруднику использовать работу ваших лучших аналитиков данных. Работая на 100% в базе данных, Looker использует новейшие и с...
Zoho Analytics
zoho.com
Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытую информацию за сч...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud — одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся облачными вычислениями, предоставляющая масштабируемые, безопасные и надежные услуги облачных вычислений по всему миру для ускорения цифровизации благодаря комплексным облачным продуктам и решениям.
Grow
grow.com
Grow — это полнофункциональная платформа бизнес-аналитики (BI) без программирования, которая позволяет каждому сотруднику вашей организации принимать решения на основе данных. Объединив ETL, хранилища данных и визуализацию в одной простой в использовании платформе, любая организация может подключить...
Metabase
metabase.com
Самый быстрый и простой способ поделиться данными и аналитикой внутри вашей компании. Сервер бизнес-аналитики с открытым исходным кодом, который вы можете установить за 5 минут и который подключается к MySQL, PostgreSQL, MongoDB и многим другим! Любой может использовать его для создания диаграмм, ин...
Domo
domo.com
Domo использует данные для всех, чтобы они могли увеличить свое влияние на бизнес. Наша облачная платформа обработки данных выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики и аналитики, делая данные видимыми и пригодными для принятия мер с помощью удобных панелей мониторинга и приложений. Опираясь на ...
Observable
observablehq.com
Observable — это комплексное решение, которое помогает разработчикам создавать и развертывать выразительные и производительные приложения для работы с данными, информационные панели и отчеты. В отличие от устаревших инструментов BI, Observable позволяет разработчикам создавать информационные панели ...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT — это первый в мире диалоговый аналитик искусственного интеллекта, позволяющий пользователям задавать любые вопросы о своих данных на естественном языке и получать полные ответы в течение нескольких секунд. DataGPT — это полностью автономный чат-бот с памятью, способный отвечать на сложные в...
Sisense
sisense.com
Sisense выходит за рамки традиционной бизнес-аналитики, предоставляя организациям возможность повсеместно внедрять аналитику, встроенную в приложения и рабочие процессы как для клиентов, так и для сотрудников. Клиенты Sisense преодолевают барьеры внедрения аналитики, выходя за рамки информационной п...
InsightBase
insightbase.ai
Общайтесь со своей базой данных с помощью ИИ. Задавайте вопросы на естественном языке и получайте ответы за считанные секунды. Больше никаких SQL-запросов, никакой науки о данных.
Mode Analytics
mode.com
Mode — это первая платформа BI, которая использует методы работы современных групп обработки данных, что позволяет руководителям данных проводить более эффективный и эффективный анализ, а также повышать зрелость данных за счет настоящего самообслуживания. Являясь уровнем единого интеллекта, Mode мак...
Hex
hex.tech
Hex — это платформа для совместной аналитики и анализа данных. Он сочетает в себе блокноты кода, приложения для обработки данных и управление знаниями, что упрощает использование данных и обмен результатами. Hex объединяет лучшее из блокнотов, бизнес-аналитики и документов в единый пользовательский ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Cluvio
cluvio.com
С Cluvio вы можете выполнять SQL-запросы к своей базе данных и визуализировать результаты в виде красивых интерактивных информационных панелей, которыми можно легко поделиться с вашей командой. Cluvio поддерживает все основные базы данных SQL, такие как Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, S...
Chartio
chartio.com
Достаточно просто для всех. Достаточно мощный для команды обработки данных. Chartio — это облачное решение для бизнес-аналитики, цель которого — предоставить каждому сотруднику организации доступ, исследование, преобразование и визуализацию своих данных. Благодаря Chartio каждый член команды теперь ...
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio — признанный лидер на рынке бизнес-аналитики, который с гордостью помогает тысячам групп данных и бизнес-пользователям принимать более обоснованные решения с помощью своих данных.
Mineo
mineo.app
MINEO — это платформа для изучения ваших данных, создания и развертывания ноутбуков с наддувом Python. Он также контролирует качество ваших данных с помощью машинного обучения. Лучший блокнот Python. ---------------------------------- Mineo принимает Блокноты Python выходят на новый уровень благодар...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, ...
Cube
cubeanywhere.com
Информация, необходимая для управления вашим бизнесом! Учитывая стоимость проекта, время и расходы в режиме реального времени, управлять проектами, задачами и клиентами очень просто. Получайте подробные интерактивные диаграммы на уровне члена команды, проекта, клиента и компании. Мы знаем, что ваш б...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel экономит ваше время, стресс и боль при понимании данных, создавая четкие визуальные эффекты и отчеты на информационной панели. Автоматическая очистка. Автоанализ. Авто-визуализация. Автоповтор. Это: быстро, просто, управляемо, с помощью искусственного интеллекта и безопасно. DataSquirre...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять анали...
datapine
datapine.com
datapine — это универсальное программное обеспечение для бизнес-аналитики, которое позволяет каждому исследовать, визуализировать, отслеживать и делиться своими данными, как никогда раньше!
Cascade
cascade.io
Cascade — это первый инструмент расширенного анализа, созданный для команд, который позволяет аналитикам преобразовывать большие наборы данных в специальные прогнозные идеи и с легкостью делиться своими выводами.
Holistics
holistics.io
Целостность позволяет каждому отвечать на свои вопросы о данных, не беспокоя технические команды. Больше никаких «разочарований в очереди запросов» как для бизнес-команды, так и для команды обработки данных.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — это комплексная интеллектуальная платформа, объединяющая возможности генеративного искусственного интеллекта с точностью бизнес-аналитики. Облачная платформа с открытой архитектурой построена на масштабируемом, перспективном семантическом уровне, предназначенном для внедрения инт...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практич...
Trevor.io
trevor.io
Предоставьте всей вашей команде возможность создавать отчеты, выполнять поиск и получать специальные ответы на основе ваших данных с помощью простого и интуитивно понятного построителя запросов (или SQL). Легко создавайте красивые визуализации, информационные панели и отчеты на основе своих данных: ...