Альтернативы - Go Answer
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: программное обеспечение для автоматизации профессиональных услуг (PSA) для ведения вашего бизнеса MSP. Оптимизируйте свою деятельность с помощью проверенного решения PSA.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.
AnswerConnect
answerconnect.com
Откройте для себя лучший сервис ответа на звонки. Фиксируйте каждое предложение и предоставьте своим клиентам непревзойденное обслуживание с помощью круглосуточной службы поддержки. Позвоните (800) 700 8888 и развивайте свой бизнес уже сегодня.
Futwork
futwork.com
Futwork позволяет компаниям расширять свои команды по исходящим звонкам без необходимости дополнительных постоянных затрат.
HelloSells
hellosells.com
Круглосуточная квалификационная служба для отделов продаж и маркетинга. Повысьте коэффициент конверсии и улучшите рентабельность инвестиций с помощью привлечения потенциальных клиентов, квалификации и записи на прием.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot — это ведущая служба ответа и поддержки клиентов для специалистов по домашним услугам, борьбе с вредителями и газонами — каждый звонок, чат, текстовое сообщение или запрос.
SimpSocial
simpsocial.com
SimpSocial знает, какой должна быть современная программа контакт-центра: быстрой, масштабируемой и полной полезных функций. Оно предоставляет командам продаж и поддержки ресурсы, необходимые для выполнения квот и быстрого заключения большего количества сделок. Это достигается путем предложения унив...
Blazeo
blazeo.com
Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызов...