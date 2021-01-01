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Альтернативы - Glue Up

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi — это универсальная бизнес-платформа для создания и масштабирования вашего бизнеса, основанного на знаниях. Попробуйте Kajabi бесплатно с 14-дневной пробной версией сегодня.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Создайте членство для всего, что есть в вашей Mighty Network, или взимайте плату за премиум-курсы и группы — это просто настроить и еще проще продать.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Whova

Whova

whova.com

Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое увеличивает продажи. Создавайте, отправляйте и отслеживайте кампании по электронной почте, которые помогут вам создать сильную клиентскую базу. В Zoho Campaigns есть все: от красивых шаблонов электронной почты до простого в использовании ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Создавайте расширенные маркетинговые кампании по электронной почте с такими функциями, как автоматизация, целевые страницы и опросы. Получите бесплатный доступ к премиум-функциям с 14-дневной пробной версией!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

ConvertKit

ConvertKit

convertkit.com

Получите инструменты и средства автоматизации электронного маркетинга, необходимые для развития вашего блога и бизнеса. Присоединяйтесь к более чем 100 000 создателей и попробуйте ConvertKit сегодня.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Создайте свой собственный клиентский портал или доступ к клиентскому порталу с помощью нашего безопасного программного обеспечения клиентского портала: полностью фирменный вход в систему, информационная панель и уведомления по электронной почте с White Label.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Мощные программные инструменты для ведения вашего бизнеса. Получите доступ к критически важным для бизнеса приложениям, таким как создание форм, маркетинг по электронной почте, выставление счетов, автоматизация и многое другое, в одном пакете.

Heartbeat

Heartbeat

heartbeat.chat

Размещайте беседы, мероприятия, контент и многое другое на своем собственном домене. Heartbeat дает вам возможность создать идеально персонализированное онлайн-сообщество.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

ON24

ON24

on24.com

Лучшая платформа цифрового опыта для создания и проведения профессиональных, насыщенных данными и полностью фирменных аудио- и видеовебинаров в реальном времени с использованием ON24 Webcast Elite.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.

Systeme

Systeme

systeme.io

В Systeme.io есть все инструменты, необходимые для развития вашего онлайн-бизнеса. Нажмите здесь, чтобы создать БЕСПЛАТНУЮ учетную запись!

Podia

Podia

podia.com

Podia — это универсальный цифровой магазин. Самый простой способ продавать онлайн-курсы, загрузки, вебинары и членство, не требуя технических навыков. Попробуйте бесплатно!

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.

AWeber

AWeber

aweber.com

Попробуйте AWeber бесплатно сегодня и получите все решения для расширения списка адресов электронной почты, взаимодействия с аудиторией и увеличения продаж. Кредитная карта не требуется.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

Пишите электронные письма с высокой конверсией в 10 раз быстрее. Сэкономьте бесчисленные часы написания. Используйте искусственный интеллект для создания эффективных текстов для сотен различных маркетинговых кампаний по электронной почте, рассылок, информационных бюллетеней и многого другого — за с...

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

NetHunt предлагает программное обеспечение CRM, а также отличную поддержку клиентов и базу знаний для отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к нам!

SendFox

SendFox

sendfox.com

Расширяйте свою аудиторию с помощью кампаний по электронной почте, автоматизации и целевых страниц, интегрирующих ваш контент.

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Открывайте для себя и учитесь вместе с лучшими профессионалами мира

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

Миссия Apptivo заключалась в том, чтобы стать доступным и простым в использовании решением для малого бизнеса, позволяющим сотрудничать с клиентами, предоставляя настраиваемые приложения.

Bettermode

Bettermode

bettermode.com

Мощная платформа сообщества, интегрированная в ваш продукт. Повысьте вовлеченность пользователей, увеличьте их удержание и повысьте пожизненную ценность клиентов. Ранее Племя.

Cakemail

Cakemail

cakemail.com

Все инструменты, необходимые для доставки писем, которые нужны людям. Привлекайте свою аудиторию и развивайте свой бизнес с помощью инструментов и постоянной поддержки, необходимых для отправки маркетинговых и транзакционных электронных писем.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm предоставляет простое программное обеспечение для видеосвязи для бизнеса. Проводите вебинары в прямом эфире, в предварительной записи или в автоматическом режиме, с легкостью создавайте онлайн-встречи и присоединяйтесь к ним.

Getsitecontrol

Getsitecontrol

getsitecontrol.com

Формы и всплывающие окна Getsitecontrol помогают предотвратить уход посетителей сайта, не предприняв никаких действий. Используйте его для создания списков адресов электронной почты, сбора отзывов и повышения рентабельности инвестиций.

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Служба электронного маркетинга для привлечения подписчиков, привлечения потенциальных клиентов, отправки красивых, отзывчивых электронных писем и отслеживания результатов.

SendX

SendX

sendx.io

Программное обеспечение для электронного маркетинга, которое поможет вам с кампаниями по электронной почте, капельным маркетингом, ростом списков, целевыми страницами, веб-формами, всплывающими окнами по электронной почте и автоматизацией. Создайте свою учетную запись для электронного маркетинга и н...

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.

QuickMail

QuickMail

quickmail.io

Отправляйте автоматические электронные письма и начинайте больше разговоров. Наше программное обеспечение повышает доставляемость и автоматизирует последующие действия, поэтому вы получаете больше ответов с меньшими усилиями.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!

Customerly

Customerly

customerly.io

Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.

FreshMail

FreshMail

freshmail.com

Получите доступ к своей учетной записи FreshMail из любого места. Ваши файлы и данные, а также инструменты FreshMail находятся в безопасности в выделенном облаке и всегда готовы к работе.

EmailOctopus

EmailOctopus

emailoctopus.com

Управляйте своими подписчиками и отправляйте им электронные письма гораздо дешевле с помощью EmailOctopus. Создатель электронной почты с помощью перетаскивания, мощная аналитика, отслеживание отказов/жалоб и многое другое.

Replyify

Replyify

replyify.com

Последовательности капельных рассылок по электронной почте — это наиболее эффективный способ для менеджеров по работе с клиентами, специалистов по развитию продаж, формированию спроса, рекрутеров, специалистов по финансовому планированию, вице-президентов и генеральных директоров заключить больше сд...

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.

Disciple

Disciple

disciplemedia.com

Новая эра для строителей сообществ. Присоединяйтесь к нашему движению. Объедините своих людей, членство и контент на своей собственной полностью фирменной частной платформе сообщества. Продавайте курсы, взимайте плату за подписку, ведите прямые трансляции и многое другое. И все это без каких-либо ог...

CleverReach

CleverReach

cleverreach.com

С помощью программного обеспечения для электронного маркетинга CleverReach вы можете легко создавать профессиональные кампании по электронной почте. Кроме того, вы можете идеально управлять своими получателями и получать выгоду от интуитивно понятных отчетов.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Создавайте красивые виртуальные мероприятия, конференции, курсы и многое другое, чтобы взаимодействовать со своей аудиторией и расширять свое сообщество с помощью маркетинга на основе событий.

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

Развивайте свой бизнес с помощью автоматизации маркетинга, живого чата и аналитики в реальном времени.

Privy

Privy

privy.com

Privy.com — ваш ресурс №1 для изучения маркетинга электронной коммерции… Узнайте у экспертов электронной коммерции о том, как их продажи выросли с 0 до 1 миллиона долларов.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.

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