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Global Player

Global Player

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: globalplayer.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Слушайте в прямом эфире Capital, Heart, Heart 80s, LBC, Classic FM, Smooth, Capital XTRA, Radio X и Gold, а также огромный выбор потоков, подобранных в соответствии с вашим настроением или деятельностью. Global Player дает вам контроль. Чем бы вы ни увлекались — последними хитами, возможностью расслабиться или актуальными дебатами — Global поможет вам! И что самое приятное, это совершенно бесплатно и доступно по всему миру.

Веб-сайт: globalplayer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Global Player, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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