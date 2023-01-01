WebCatalog
GhanaWeb

GhanaWeb

ghanaweb.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для GhanaWeb в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Главный ресурс Ганы, посвященный новостям, спорту, бизнесу, мнениям и развлечениям.

Веб-сайт: ghanaweb.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GhanaWeb, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Newsday

Newsday

newsday.com

Deccan Herald

Deccan Herald

deccanherald.com

The Times of India

The Times of India


The Dayton Daily

The Dayton Daily

daytondailynews.com

Honolulu Star-Advertiser

Honolulu Star-Advertiser

staradvertiser.com

Vanguard News

Vanguard News

vanguardngr.com

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

Opera News

Opera News

operanewsapp.com

Chicago Tribune

Chicago Tribune

chicagotribune.com

Las Vegas Review-Journal

Las Vegas Review-Journal

reviewjournal.com

insauga

insauga

insauga.com

The Japan Times

The Japan Times

japantimes.co.jp

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности