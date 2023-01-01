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Альтернативы - Genesys Cloud

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.

OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

Телефон для стартапов и малого бизнеса

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Получите бизнес-VoIP с помощью Dialpad и подключите свою команду к облачной телефонной системе, которая сделает деловое общение проще и эффективнее. Попробуй бесплатно!

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Five9

Five9

five9.com

Five9 представляет собой самый проверенный и надежный облачный контакт-центр, который, как доказано, раскрывает возможности анализа и понимания клиентов, которые позволяют агентам и организациям предоставлять исключительный опыт работы с клиентами. Five9 – Контакт-центр как услуга – CCaaS.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Drift

Drift

drift.com

Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.

Aircall

Aircall

aircall.io

Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!

Adversus

Adversus

adversus.io

Улучшите исходящие звонки уже сегодня. Мы помогаем колл-центрам повышать ключевые показатели эффективности, принимать более обоснованные решения и разумнее управлять контактами.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

Разработка программного обеспечения для облачных центров обработки исходящих и входящих вызовов.

Ringover

Ringover

ringover.com

Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.

CallFire

CallFire

callfire.com

Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!

Botpress

Botpress

botpress.com

Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.

Continually

Continually

continual.ly

Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.

Tenfold

Tenfold

tenfold.com

Tenfold помогает компаниям лучше общаться с клиентами. Используйте информацию о клиентах по телефону каждый раз в режиме реального времени.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕСА. Откройте для себя все инструменты и функции, которые позволят вам увеличить продажи и повысить производительность.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...

Messagely

Messagely

messagely.com

Программное обеспечение для поддержки клиентов и платформа обмена сообщениями от Messagely. Ведите более содержательные беседы с более счастливыми клиентами и быстрее развивайте свой бизнес.

FreeAgent CRM

FreeAgent CRM

freeagentcrm.com

Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

Landbot

Landbot

landbot.io

Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.

Engati

Engati

engati.com

Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.

Aloware

Aloware

aloware.com

Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.

Yobi

Yobi

yobi.app

Yobi добавляет рабочие номера телефонов и полезные интеграции к вашим существующим устройствам. Никакого нового оборудования не требуется. Создано для команд и предприятий

Ringy

Ringy

ringy.com

Автоматизируйте задачи. Стимулируйте продажи. Воспитание ведет. Ringy — это комплексное CRM-решение, которое управляет всем этим в интуитивно понятном интерфейсе.

Userlike

Userlike

userlike.com

Превратите мгновенные чаты в постоянных клиентов. Программное обеспечение для живого чата, которое держит ваших клиентов рядом. Начните общение на своем веб-сайте, оставайтесь на связи через приложения для обмена сообщениями.

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Text Request

Text Request

textrequest.com

Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

Uptics

Uptics

uptics.io

Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.

WotNot

WotNot

wotnot.io

Автоматизируйте взаимодействие с вашими нынешними и будущими клиентами уже сегодня! Создавать ботов легко, но сложно добиться желаемых результатов. Именно здесь на помощь приходит WotNot, предоставляющий готовый сервис. Мы создаем поток квалифицированных потенциальных клиентов, автоматизируем вашу п...

GoDial

GoDial

godial.cc

GoDial — это приложение для автоматических вызовов, мобильная CRM и программное обеспечение для исходящих звонков для мобильных телезвонков и услуг исходящих вызовов. Настройте свой центр исходящих вызовов менее чем за 2 минуты с помощью GoDial. GoDial использует SIM-карту телефона для набора номера...

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.

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