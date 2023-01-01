Альтернативы - Genesys Cloud
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
MightyCall
mightycall.com
Голос малого бизнеса. Быстро, легко и безопасно. Виртуальная телефонная система, предназначенная для малого бизнеса.
OpenPhone
openphone.co
Телефон для стартапов и малого бизнеса
JustCall
justcall.io
JustCall — это облачная телефонная система для удаленных групп продаж и поддержки. Интегрируется с HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce и другими инструментами CRM/Helpdesk.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
Bigin
bigin.com
Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Dialpad
dialpad.com
Получите бизнес-VoIP с помощью Dialpad и подключите свою команду к облачной телефонной системе, которая сделает деловое общение проще и эффективнее. Попробуй бесплатно!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Five9
five9.com
Five9 представляет собой самый проверенный и надежный облачный контакт-центр, который, как доказано, раскрывает возможности анализа и понимания клиентов, которые позволяют агентам и организациям предоставлять исключительный опыт работы с клиентами. Five9 – Контакт-центр как услуга – CCaaS.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Aircall
aircall.io
Aircall — это простое в использовании облачное телефонное решение с функциями, созданными для более удобного общения. Настройте за считанные секунды и начните разговор в любой точке мира уже сегодня. Никакого оборудования. Никаких головных болей. Aircall вписывается в ваши существующие рабочие про...
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — это простое в использовании программное обеспечение для совместной работы с общим почтовым ящиком и электронной почтой, позволяющее командам управлять учетными записями электронной почты группы, такими как help@, sales@ и т. д. Получите общий почтовый ящик для своей команды прямо сейчас!
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
PhoneBurner
phoneburner.com
Dial ведет в 4 раза быстрее и максимизирует живое общение с помощью нашей программы дозвона. Повысьте производительность торговых представителей и увеличьте доход! Попробуйте PhoneBurner сегодня!
Adversus
adversus.io
Улучшите исходящие звонки уже сегодня. Мы помогаем колл-центрам повышать ключевые показатели эффективности, принимать более обоснованные решения и разумнее управлять контактами.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
CallTools.com
calltools.com
Разработка программного обеспечения для облачных центров обработки исходящих и входящих вызовов.
Ringover
ringover.com
Установите мощную платформу звонков, интегрированную с вашей CRM, доступную на ПК и смартфонах, и получайте номера по всему миру.
CallFire
callfire.com
Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.
Continually
continual.ly
Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Tenfold
tenfold.com
Tenfold помогает компаниям лучше общаться с клиентами. Используйте информацию о клиентах по телефону каждый раз в режиме реального времени.
BatchDialer
batchdialer.com
ТЕЛЕФОН ДЛЯ КАЖДОГО БИЗНЕСА. Откройте для себя все инструменты и функции, которые позволят вам увеличить продажи и повысить производительность.
Outplay
outplayhq.com
В 3 раза больше встреч по продажам, а не вашего бюджета В платформе Outplay для взаимодействия с клиентами есть все, что вам нужно, чтобы сделать вашу команду продаж более эффективной — многоканальный охват, автоматизация исходящих продаж, отслеживание потенциальных клиентов, рынок поиска потенциал...
Messagely
messagely.com
Программное обеспечение для поддержки клиентов и платформа обмена сообщениями от Messagely. Ведите более содержательные беседы с более счастливыми клиентами и быстрее развивайте свой бизнес.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Работать лучше. Мы помогаем командам собрать все в одном месте, работать эффективнее, чтобы успевать больше, а также отслеживать и улучшать производительность.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Landbot
landbot.io
Самый мощный конструктор чат-ботов без кода Увеличьте свой доход, сократите эксплуатационные расходы и порадуйте своих клиентов.
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Omnichat
omnichat.ai
Автоматизируйте маркетинг электронной коммерции с помощью многоканального обмена сообщениями. Развивайтесь быстрее и увеличивайте продажи с помощью омниканальной CRM-системы обмена сообщениями с помощью живого чата, чат-ботов и автоматизации маркетинга.
Yobi
yobi.app
Yobi добавляет рабочие номера телефонов и полезные интеграции к вашим существующим устройствам. Никакого нового оборудования не требуется. Создано для команд и предприятий
Ringy
ringy.com
Автоматизируйте задачи. Стимулируйте продажи. Воспитание ведет. Ringy — это комплексное CRM-решение, которое управляет всем этим в интуитивно понятном интерфейсе.
Userlike
userlike.com
Превратите мгновенные чаты в постоянных клиентов. Программное обеспечение для живого чата, которое держит ваших клиентов рядом. Начните общение на своем веб-сайте, оставайтесь на связи через приложения для обмена сообщениями.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Text Request
textrequest.com
Повысьте вовлеченность клиентов Платформа для обмена деловыми сообщениями, которая позволяет отправлять текстовые сообщения с рабочего номера телефона прямо на компьютер, чтобы вы действительно могли получить ответ.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Помогаем предприятиям общаться со своими клиентами. Программное обеспечение колл-центра CloudTalk, имеющее более 160 национальных телефонных номеров, помогает растущему бизнесу выходить за пределы местных территорий.
Groove
groove.co
Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.
Uptics
uptics.io
Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.
WotNot
wotnot.io
Автоматизируйте взаимодействие с вашими нынешними и будущими клиентами уже сегодня! Создавать ботов легко, но сложно добиться желаемых результатов. Именно здесь на помощь приходит WotNot, предоставляющий готовый сервис. Мы создаем поток квалифицированных потенциальных клиентов, автоматизируем вашу п...
GoDial
godial.cc
GoDial — это приложение для автоматических вызовов, мобильная CRM и программное обеспечение для исходящих звонков для мобильных телезвонков и услуг исходящих вызовов. Настройте свой центр исходящих вызовов менее чем за 2 минуты с помощью GoDial. GoDial использует SIM-карту телефона для набора номера...
Salesmate
salesmate.io
Увеличьте свой доход и отношения. Salesmate предлагает простой, персонализированный и продуктивный опыт для вашего отдела продаж и клиентов.
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, вовлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам.