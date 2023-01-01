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Generative.fm Play

Generative.fm Play

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: generative.fm

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Сосредоточьтесь, спите или расслабьтесь, слушая генераторы окружающей музыки, которые никогда не заканчиваются и не повторяются. Сочинено человеком и бесконечно исполняется компьютерами.

Веб-сайт: generative.fm

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