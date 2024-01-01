WebCatalog

Альтернативы - Gavagai

Claude

Claude

claude.ai

Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.

scite.ai

scite.ai

scite.ai

scite — это инструмент, помогающий исследователям лучше находить и понимать научные статьи с помощью Smart Citations. Smart Citations позволяют пользователям видеть, как цитировалась научная статья, предоставляя контекст цитаты и классификацию, описывающую, предоставляет ли она подтверждающие или п...

Iris.ai

Iris.ai

iris.ai

Мощные инструменты для ваших исследований. Мы создали ведущий в мире механизм искусственного интеллекта для понимания научного текста. Применительно к обзорам литературы, извлечению данных, послепродажному надзору или любой другой задаче, включающей тысячи документов, таких как статьи или патенты, э...

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

Генерируйте идеи и идеи с помощью искусственного интеллекта и сетевого мышления. InfraNodus сочетает в себе анализ текста, сетевую визуализацию и искусственный интеллект GPT-3, чтобы помочь вам изучить дискурс, улучшить рабочие процессы чтения, письма и исследований. Получите краткий обзор любого ...

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...

Synthesys

Synthesys

synthesys.io

AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

AfforAI

AfforAI

afforai.com

Ваш второй мозг для максимальной производительности. Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению треб...

Cohere

Cohere

cohere.com

Сделать НЛП частью инструментария каждого разработчика. Используйте силу понимания языка. Присоединяйтесь к разработчикам и компаниям, которые используют Cohere для создания, категоризации и организации текста в ранее невообразимом масштабе.

Enago Read

Enago Read

read.enago.com

Ускорьте анализ и понимание литературы с помощью RAx — умного помощника для изучения, сопоставления идей и организации легкого описания исследований.

MonkeyLearn

MonkeyLearn

monkeylearn.com

MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.

Symbl.ai

Symbl.ai

symbl.ai

Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.

DeepOpinion

DeepOpinion

go.deepopinion.ai

Искусственный интеллект без кода для профессионалов в области автоматизации. Наконец, универсальная платформа для создания автоматизированных систем искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода.

tinq.ai

tinq.ai

tinq.ai

Единый API для всех ваших потребностей в анализе текста. Tinq.ai — это простой инструмент обработки естественного языка. Это поможет вам легко реализовать анализ текста в ваших проектах.

InMoment

InMoment

inmoment.com

Подход InMoment Experience Improvement (XI) выходит за рамки традиционного управления качеством обслуживания клиентов и сочетает в себе данные, технологии и отраслевой опыт».

Parsedoc

Parsedoc

parsedoc.com

Parsedoc — это автоматизированное решение для чтения и обработки документов, которое преобразует неструктурированные тексты в структурированные данные благодаря использованию оптического распознавания символов и искусственного интеллекта. Это уменьшит рабочую нагрузку, связанную с управлением счетам...

Keatext

Keatext

keatext.ai

Анализируйте обратную связь, чтобы улучшить качество обслуживания людей. Keatext привносит голос клиента и сотрудника в вашу повседневную деятельность. Наша платформа создана для команд CX, маркетинга и HR, чтобы понимать большие объемы обратной связи — аналитические обзоры, открытые опросы и заявки...

Dcipher Analytics

Dcipher Analytics

dcipheranalytics.com

Dcipher Analytics — это современная комплексная платформа автоматизации знаний и анализа текста на базе SaaS, не требующая кодирования, которая делает текстовую аналитику доступной для экспертов в общей области. Организации используют его, чтобы получить выгоду от анализа отзывов клиентов, изучения ...

Wonderflow

Wonderflow

wonderflow.ai

Каждый день миллионы клиентов оставляют отзывы о продуктах, которые им нравятся, которые они любят, ненавидят или которые хотели бы изменить. От повседневных, обычных продуктов FMCG до дорогостоящих покупок, с множеством ценовых категорий и десятками вариаций в рамках ассортимента продуктов, точная ...

Text2data

Text2data

text2data.com

По завершении анализа вы увидите общую оценку документа и введете текст с выделенными фразами. Важно проверять наличие отрицаний, если вы считаете, что некоторые слова должны иметь разную полярность.

RavenPack

RavenPack

ravenpack.com

RavenPack — ведущий поставщик аналитики больших данных для финансовых услуг. Финансовые профессионалы полагаются на RavenPack из-за его скорости и точности при анализе больших объемов неструктурированного контента.

NetMiner

NetMiner

netminer.com

NetMiner имеет встроенный механизм сценариев на основе Python, оснащенный автоматическим генератором сценариев для неквалифицированных пользователей. Тогда пользователи смогут работать с NetMiner с существующим графическим интерфейсом или программируемым языком сценариев.

Labelf

Labelf

labelf.ai

Labelf — это инструмент классификации текста искусственного интеллекта без кода, который позволяет вам за день обучать новейшим и лучшим моделям искусственного интеллекта на основе ваших собственных данных. Самый популярный вариант использования — интерпретация, анализ и автоматизация рабочих процес...

MeaningCloud

MeaningCloud

meaningcloud.com

ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА. Лидирующие на рынке решения MeaningCloud для интеллектуального анализа текста и голоса клиента. Зарегистрируйтесь сейчас на нашем веб-сайте, чтобы открыть для себя наш текстовый API

Yabble

Yabble

yabble.com

Yabble создает мгновенную информацию, чтобы вы могли мгновенно действовать. От первого в мире плагина ChatGPT до набора инструментов, которые мгновенно подсчитывают, обобщают и обрабатывают ваши данные — Yabble — это первая в своем роде передовая технологическая компания, которая совершает революцию...

unitQ

unitQ

unitq.com

unitQ — это недостающее звено в вашем цикле обратной связи, предоставляющее информацию на основе искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей, которая поможет вам создавать высококачественные продукты, услуги и опыт. Компании-лидеры в своей категории, такие как Spotify, Bumble, Pinteres...

Evolution AI

Evolution AI

evolution.ai

Evolution AI — это отмеченное множеством наград программное обеспечение для извлечения данных с помощью искусственного интеллекта. Сочетая компьютерное зрение и обработку естественного языка (НЛП), наши модели искусственного интеллекта способны понимать и интерпретировать любой тип документа с беспр...

Thematic

Thematic

getthematic.com

Thematic превращает неструктурированные данные обратной связи из любого канала в ценную информацию для улучшения продуктов и качества обслуживания клиентов. Благодаря искусственному интеллекту и вашим бизнес-знаниям теперь можно легко и очень быстро получить точные результаты. Тематический дает нужн...

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...

Lang.ai US

Lang.ai US

lang.ai

Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...

Relative Insight

Relative Insight

relativeinsight.com

Relative Insight обеспечивает анализ текста на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь брендам и агентствам получать информацию о клиентах, целевой аудитории и конкурентах на основе слов. Платформа представляет собой эффективное и масштабируемое решение для получения практической информации и...

Playvox

Playvox

playvox.com

По мере роста объема ваших разговоров становится все труднее оставаться в курсе проблем и запросов клиентов. Приложение Prodsight упрощает эту задачу, автоматически анализируя ваши разговоры в Zendesk и Intercom на предмет тем и настроений и создавая постоянно обновляемый отчет о наиболее распростра...

Lumoa

Lumoa

lumoa.me

Lumoa — первая платформа CX, предлагающая GPT. Раньше компании тратили недели на сбор, анализ, интерпретацию и составление отчетов по отзывам клиентов из разных источников. Теперь каждый сотрудник может задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени, основываясь на голосе клиента. Lum...

Chattermill

Chattermill

chattermill.com

Платформа анализа клиентского опыта Chattermill помогает компаниям раскрыть реальность своих клиентов и понять их мнение. Используя Chattermill, компании могут унифицировать данные обратной связи с клиентами из обзоров, заявок в службу поддержки, разговоров и социальных сетей, чтобы выяснить, чего к...

QuData

QuData

qudata.com

Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...

Udger

Udger

udger.com

В каких случаях подходит обнаружение с помощью строки useragent и когда вам может помочь сервис udger.com? * Бизнес * Пользовательский опыт * Технический * Другие

Twinword API

Twinword API

twinword.com

Twinword API предоставляет программное обеспечение для анализа текста, которое позволяет компаниям и организациям создавать инструменты, которые могут читать, анализировать и обрабатывать письменный текст. На данный момент Twinword разработала 13 различных API-интерфейсов обработки естественного язы...

Tisane Labs

Tisane Labs

tisane.ai

Tisane Labs разрабатывает текстовую аналитику для пользовательского контента, уделяя особое внимание злоупотреблениям и приложениям правоохранительных органов/регулирования.

Spitch

Spitch

spitch.ai

Spitch — глобальный поставщик решений диалогового искусственного интеллекта для B2B и B2C со штаб-квартирой в Швейцарии с 2014 года и присутствием во многих странах Европы и Северной Америки. Spitch помогает предприятиям лучше понимать и обслуживать своих клиентов посредством использования обработки...

Prosa.ai

Prosa.ai

prosa.ai

Мы — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая разрабатывает решения на основе обработки индонезийского естественного языка с глубоким обучением. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы предоставить компаниям возможность более эффективно взаимодействовать со своими клиентами, оптим...

Promptmetheus

Promptmetheus

promptmetheus.com

Promptmetheus — это кроссплатформенная среда разработки Prompt Engineering, которая помогает вам дополнить ваши приложения и рабочие процессы мощными возможностями генеративного искусственного интеллекта. Одна мощная игровая площадка, все провайдеры и LLM. Синхронизация устройств, совместная работа ...

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL — это B2B SaaS, предоставляющий сотрудникам, работающим на передовой линии, интуитивно понятный интерфейс на естественном языке для доступа к труднодоступным корпоративным данным для информирования и ускорения бизнес-решений, что дает значительные преимущества для предприятий. NLSQL — это пер...

Knots

Knots

knots.io

Автоматизируйте Zendesk с уверенностью. Knots предоставляет единое решение для автоматизации Zendesk, которое можно реализовать с помощью приложений без программирования или настраиваемого кода. Начните оптимизировать время своих агентов и радовать своих клиентов уже сегодня.

Klassifier AI

Klassifier AI

klassifier.com

Klassifier — это платформа искусственного интеллекта, которая использует машинное обучение для оценки текста (классификация текста и оформление заявок) с целью автоматизации корпоративных операций и экономии часов ручной обработки данных. Это специально созданное приложение, которое не требует от по...

Kairntech

Kairntech

kairntech.com

От документов к влиянию на бизнес: Проблема, которую мы решаем, заключается в том, как анализировать большие объемы документов для извлечения информации, необходимой для принятия решений в технических, научных, военных, а также коммерческих, юридических, административных или бухгалтерских вопросах. ...

HrFlow.ai

HrFlow.ai

hrflow.ai

HrFlow.ai — это компания, ориентированная на API, и ведущая платформа автоматизации кадровых данных на базе искусственного интеллекта. Компания помогает более чем 1000 клиентам (поставщикам программного обеспечения для управления персоналом, кадровым агентствам, крупным работодателям и фирмам по под...

Expert.ai Developer

Expert.ai Developer

developer.expert.ai

Expert.ai — ведущая платформа искусственного интеллекта для понимания языка. Его уникальный гибридный подход к NL сочетает в себе символическое человеческое понимание и машинное обучение для преобразования языково-интенсивных процессов в практические знания, обеспечивая понимание, необходимое для ул...

deepset Cloud

deepset Cloud

docs.cloud.deepset.ai

Deepset Cloud — это корпоративная SaaS-платформа для создания приложений для обработки естественного языка.

AYLIEN

AYLIEN

aylien.com

Aylien — это новостная платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности агрегирования, поиска и мониторинга новостей для групп данных и аналитиков. Платформа призвана помочь предприятиям получить важную информацию из глобальных новостных данных. Ключевые особенности и ...

AmplifyReach

AmplifyReach

amplifyreach.com

Многоязычная платформа автоматизации диалога для групп продаж, маркетинга и поддержки! AmplifyReach помогает брендам и предприятиям трансформировать жизненный цикл входящих клиентов. Продукт AmplifyReach используется более чем 3000 брендами и предприятиями, включая компанию из списка Fortune 500 в ...

ADVANCE.AI

ADVANCE.AI

advance.ai

Победитель премии ASEAN Fintech Awards 2023 Global Fintech Awards, проводимой Валютным управлением Сингапура и Сингапурской ассоциацией финансовых технологий. ADVANCE.AI — ведущая компания по комплексному управлению рисками SaaS в Юго-Восточной Азии, предоставляющая цифровую идентификацию KYC/KYB, ...

Abacus.AI

Abacus.AI

abacus.ai

Первая в мире платформа для обработки данных с использованием искусственного интеллекта для создания систем машинного обучения и агентов искусственного интеллекта в большом масштабе. Создайте корпоративный искусственный интеллект с помощью наших программ магистратуры и новых методов нейронной сети. ...

Plasticity

Plasticity

plasticity.ai

Plasticity создает продукты и API обработки естественного языка для понимания неструктурированных данных и извлечения информации из текста. Plasticity предоставляет готовые решения для понимания неструктурированных данных и конечных точек API для обработки естественного языка. Итак, ищете ли вы гот...

GooseAI

GooseAI

goose.ai

GooseAI — это полностью управляемый НЛП как услуга, предоставляемый через API. В этом отношении он сравним с OpenAI. Более того, он полностью совместим с API завершения OpenAI! Наш современный выбор языковых моделей на основе GPT и бескомпромиссная скорость дадут вам толчок при запуске следующего п...

J.D. Power

J.D. Power

jdpower.com

J.D. Power — мировой лидер в области потребительского анализа, консультационных услуг, данных и аналитики. Компания J.D. Power, пионер в использовании больших данных, искусственного интеллекта (ИИ) и возможностей алгоритмического моделирования для понимания поведения потребителей, уже более 50 лет п...

DatumBox

DatumBox

datumbox.com

API Datumbox предлагает большое количество готовых классификаторов и служб обработки естественного языка, которые можно использовать в широком спектре приложений, включая: анализ настроений, классификацию тем, обнаружение языка, анализ субъективности, обнаружение спама, оценку чтения, ключевые слова...

Kapiche

Kapiche

kapiche.com

Kapiche — это платформа для анализа обратной связи, которая за считанные минуты анализирует огромное количество отзывов клиентов, что позволяет вам быстро предоставлять глубокую информацию и помогать вашей компании принимать более обоснованные решения. Платформа Капиче не требует какой-либо настрой...

ReText.AI

ReText.AI

retext.ai

ReText.AI — это инструмент для создания и перефразирования любого текста. Используйте ReText.AI, чтобы улучшить качество текста с помощью искусственного интеллекта.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.