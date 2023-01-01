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Альтернативы - Gamooga

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

Самая быстрорастущая белая платформа для агентств цифрового маркетинга. CRM, электронная почта, двусторонние SMS, построитель воронок и многое другое!

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Полное программное обеспечение для автоматизации маркетинга и CRM для бизнеса. Организуйте захват потенциальных клиентов, управление потенциальными клиентами, управление продажами и аналитику на одной платформе.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.

Looker

Looker

looker.com

Looker — это программное обеспечение для бизнес-аналитики и платформа для анализа больших данных, которая помогает вам легко исследовать, анализировать и делиться бизнес-аналитикой в ​​реальном времени.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

CallRail

CallRail

callrail.com

Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: программное обеспечение для автоматизации профессиональных услуг (PSA) для ведения вашего бизнеса MSP. Оптимизируйте свою деятельность с помощью проверенного решения PSA.

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорация Nielsen, самостоятельно известная как The Nielsen Company и ранее известная как ACNielsen или AC Nielsen, — это глобальная фирма, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, со штаб-квартирой по всему миру в Нью-Йорке, США. Региональная штаб-квартира для Северной Америки расположена в Чик...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.

Zoho Marketing Automation

Zoho Marketing Automation

zoho.com

Программное обеспечение для автоматизации маркетинга для более быстрого роста бизнеса. Zoho MarketingHub — это универсальное программное обеспечение для автоматизации маркетинга, которое помогает вам успешно управлять своей маркетинговой деятельностью по нескольким каналам. Привлекайте больше потен...

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

Databox

Databox

databox.com

Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.

vcita

vcita

vcita.com

Развивайте больше бизнеса и предоставляйте превосходные услуги с помощью универсального приложения для управления бизнесом для малого бизнеса |

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко создавайте общие информационные панели, которые сделают ключевые бизнес-данные, показатели и ключевые показатели эффективности ясными и понятными.

Drip

Drip

drip.com

Создавайте персонализированный клиентский опыт, увеличивайте доход и поднимите свою маркетинговую стратегию на новый уровень с помощью Drip.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панели мониторинга SEO, PPC, социальных сетей, электронной почты, обзоров и отслеживания звонков

Funnel

Funnel

funnel.io

Поддерживает сбор данных из любого источника маркетинговых или рекламных данных и преобразует маркетинговые данные в автоматизированные маркетинговые отчеты.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph — самый наглядный инструмент для маркетинговой аналитики и отчетности в социальных сетях. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! CC не требуется.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Автоматизируйте процесс доставки, предлагая лучший опыт доставки. Легко подключайтесь к более чем 80 операторам связи с помощью ведущего программного обеспечения для доставки.

Oviond

Oviond

oviond.com

Панели мониторинга и отчеты цифрового маркетинга ваши клиенты будут в восторге менее чем за 5 минут. Продемонстрируйте ценность своего маркетингового агентства, одновременно оптимизируя рентабельность инвестиций клиентов с помощью автоматизированных, полностью настраиваемых панелей мониторинга и от...

Supermetrics

Supermetrics

supermetrics.com

Переместите свои маркетинговые данные в Google Таблицы, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery, Snowflake и другие с помощью Supermetrics.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

Автоматизируйте, подключайте и оптимизируйте свой маркетинг с помощью Ontraport — CRM и маркетинговой платформы, предназначенной для развития вашего бизнеса.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Mautic

Mautic

mautic.org

Сообщество Маутик Поддержка крупнейшего в мире проекта автоматизации маркетинга с открытым исходным кодом

Simplero

Simplero

simplero.com

Ваш онлайн-бизнес стал проще Simplero предоставляет вам все инструменты, необходимые для построения и развития успешного бизнеса в области онлайн-образования, в одном месте.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

Reportei

Reportei

reportei.com

Создавайте отчеты и информационные панели по социальным сетям и цифровому маркетингу всего за 3 секунды. Просматривайте все свои основные показатели из Instagram, Facebook, метаобъявлений, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, Phon...

Woopra

Woopra

woopra.com

Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.

Braze

Braze

braze.com

Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Самый простой способ продавать цифровые решения под собственным брендом. Vendasta — это платформа «white label» для компаний, предоставляющих цифровые решения для малого и среднего бизнеса.

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

Бесплатный и автономный инструмент автоматизации бизнеса без кода с открытым исходным кодом. Альтернатива Zapier с открытым исходным кодом.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — это комплексная платформа для маркетинговой аналитики и атрибуции, которая интегрирована в различные хранилища данных и позволяет предоставлять действенную, конфиденциальную информацию на основе искусственного интеллекта. Попробуй сейчас!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.

BenchmarkONE

BenchmarkONE

hatchbuck.com

BenchmarkONE помогает бизнесу расти с помощью программного обеспечения для продаж и маркетинга. Мы — универсальное решение для CRM, электронного маркетинга и автоматизации маркетинга, созданное с учетом вашего стиля работы. Привлекайте клиентов и увеличивайте доход с помощью нашей простой в использо...

User.com

User.com

user.com

User.com — это передовое программное обеспечение для автоматизации маркетинга и продаж. Мы помогаем компаниям оптимизировать внутренние процессы и быстрее развивать свой бизнес.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT — это маркетинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которой доверяют тысячи компаний по всему миру. Она позволяет автоматизировать и централизовать свой маркетинг, обеспечивая при этом привлекательный и персонализированный опыт для своей аудитории. Агентства и партнеры используют ...

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

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