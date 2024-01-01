GaGaNode

GaGaNode

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Веб-сайт: gaganode.com

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GaGaNode, торговая площадка следующего поколения для децентрализованного жилого IP + пропускная способность, направлена ​​на устранение глобальной нехватки адресов IPv4 с помощью технологии Web3.0. GaGaNode разработан для того, чтобы помочь пользователям самостоятельно управлять свободными ресурсами домашней полосы пропускания. Пользователи могут участвовать в сети Web3 через Idle Electronics дома без IP-адреса общедоступной сети. GaGaNode призывает всех сократить инвестиции в новое оборудование для майнинга и установить GaGaNode на любую неиспользуемую электронику, такую ​​как Raspberry Pi, телефон Android, Arm SBC, TV Box, Xbox, Playstation и другие электронные устройства, путем портирования программного обеспечения, насколько это возможно.

Веб-сайт: gaganode.com

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