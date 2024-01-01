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Альтернативы - G-Core Labs

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 года) или Git (с октября 2011 года). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так...

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo — это немецкий конструктор веб-сайтов и универсальное хостинговое решение, позволяющее пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какого-либо опыта веб-дизайна. Компания является частной, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а офисы — в Мюнхене и Токио. У Jimdo есть два...

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea — это облегченное решение для хостинга кода, управляемое сообществом, написанное на Go. Он публикуется под лицензией MIT.

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

Простая глобальная инфраструктура. Тысячи предприятий по всему миру работают на UpCloud. Наши клиенты запускают критически важные бизнес-приложения на нашей облачной платформе корпоративного уровня. Они ценят нашу высокую производительность, надежный сервис и индивидуальный подход.

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.

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