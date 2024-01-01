Альтернативы - G-Core Labs
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 года) или Git (с октября 2011 года). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так...
Jimdo
jimdo.com
Jimdo — это немецкий конструктор веб-сайтов и универсальное хостинговое решение, позволяющее пользователям создавать свои собственные веб-сайты без какого-либо опыта веб-дизайна. Компания является частной, ее штаб-квартира находится в Гамбурге, Германия, а офисы — в Мюнхене и Токио. У Jimdo есть два...
Gitea
gitea.io
Gitea — это облегченное решение для хостинга кода, управляемое сообществом, написанное на Go. Он публикуется под лицензией MIT.
UpCloud
upcloud.com
Простая глобальная инфраструктура. Тысячи предприятий по всему миру работают на UpCloud. Наши клиенты запускают критически важные бизнес-приложения на нашей облачной платформе корпоративного уровня. Они ценят нашу высокую производительность, надежный сервис и индивидуальный подход.
Scalingo
scalingo.com
Откройте для себя Scalingo, первый в Европе PaaS, сертифицированный HDS (хостинг медицинских данных) и ISO 27001. Разместите свое приложение во Франции и наслаждайтесь первоклассной поддержкой клиентов. Развертывайте свои приложения быстрее.