Альтернативы - G-Core Labs

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket — это веб-служба хостинга репозитория контроля версий, принадлежащая Atlassian, для исходного кода и проектов разработки, в которых используются системы контроля версий Mercurial (с запуска до 1 июля 2020 года) или Git (с октября 2011 года). Bitbucket предлагает как коммерческие планы, так...