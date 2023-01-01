FX Replay — это инструмент бэктестинга, созданный трейдерами для трейдеров. Это обеспечивает наилучшее взаимодействие с пользователем при использовании инструментов построения графиков TradingView. Все предоставляемые им функции делают тестирование на исторических данных более продуктивным и полезным для трейдеров.

Веб-сайт: fxreplay.com

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