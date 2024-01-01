Альтернативы - Futwork

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: программное обеспечение для автоматизации профессиональных услуг (PSA) для ведения вашего бизнеса MSP. Оптимизируйте свою деятельность с помощью проверенного решения PSA.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise позволяет поставщикам технологических услуг быстрее достигать своих целей с помощью отмеченной наградами технологии MSP и пакета программного обеспечения для управления ИТ.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

Откройте для себя лучший сервис ответа на звонки. Фиксируйте каждое предложение и предоставьте своим клиентам непревзойденное обслуживание с помощью круглосуточной службы поддержки. Позвоните (800) 700 8888 и развивайте свой бизнес уже сегодня.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

Круглосуточная квалификационная служба для отделов продаж и маркетинга. Повысьте коэффициент конверсии и улучшите рентабельность инвестиций с помощью привлечения потенциальных клиентов, квалификации и записи на прием.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot — это ведущая служба ответа и поддержки клиентов для специалистов по домашним услугам, борьбе с вредителями и газонами — каждый звонок, чат, текстовое сообщение или запрос.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial знает, какой должна быть современная программа контакт-центра: быстрой, масштабируемой и полной полезных функций. Оно предоставляет командам продаж и поддержки ресурсы, необходимые для выполнения квот и быстрого заключения большего количества сделок. Это достигается путем предложения унив...

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

В Go Answer мы специализируемся на предоставлении ряда профессиональных автоответчиков, включая виртуального секретаря и ответ на вызовы, входящие контакт-центры, предлагающие прием заказов или техническую поддержку, управляемый онлайн-чат и юридические услуги по приему звонков. Мы обслуживаем разли...

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызов...

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