Альтернативы - Freshtix
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
JotForm
jotform.com
Если вам нужны онлайн-формы для привлечения потенциальных клиентов, распространения опросов, сбора платежей и многого другого, JotForm для вас. Узнайте больше о том, как мы можем помочь, на JotForm.com.
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — крупнейшая в Интернете система поиска билетов на мероприятия. Находите мероприятия, которые вам нравятся, выполняйте поиск по всем билетным сайтам, смотрите расположение мест и получайте лучшие предложения на билеты.
Greenvelope
greenvelope.com
Элегантные, экологически чистые цифровые приглашения + отслеживание ответа на приглашение для современного хозяина.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — это простая в использовании БЕСПЛАТНАЯ онлайн-система продажи билетов для любого типа заведения или мероприятия. Продвигайте, управляйте и продавайте билеты на мероприятия онлайн — и все это БЕСПЛАТНО!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — это программная платформа для экспериментального и событийного маркетинга, которая предлагает индивидуальные онлайн-приглашения, регистрацию гостей, мобильную регистрацию и цифровую активацию. Наше ведущее программное обеспечение также позволяет маркетологам включать данные о важных соб...
BlipCut
blipcut.com
Создавайте видеоролики с генеративным искусственным интеллектом на Discord совершенно бесплатно! Легко преобразуйте свой текст в захватывающие видеоролики, переопределите свое повествование и улучшите визуальные впечатления с помощью нашего современного генератора видео с искусственным интеллектом, ...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
Regpack
regpack.com
Зарегистрируйтесь, взимайте плату и управляйте своей клиентурой. Regpack — это решение для регистрации, которое позволяет организациям регистрироваться и взимать плату за свои услуги онлайн.
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
AnyRoad
anyroad.com
Ведущая экспериментальная маркетинговая платформа для управления и оптимизации мероприятий и опыта, повышения лояльности к бренду и повышения рентабельности инвестиций.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Trybooking
trybooking.com
Продавайте билеты онлайн с помощью любимой австралийской системы бронирования мероприятий. Наша система бронирования мероприятий поможет вам удовлетворить все ваши потребности в билетах на мероприятия, от небольших собраний до крупных фестивалей.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Tixologi
tixologi.com
Tixologi — это программное обеспечение для продажи билетов на основе блокчейна, которое позволяет продюсерам мероприятий, местам проведения и командам контролировать продажу билетов. Tixologi позволяет продюсерам мероприятий получать новые источники дохода от вторичных и коллекционных продаж, понима...
TicketWeb
ticketweb.com
Откройте для себя живой опыт с билетами на независимые музыкальные концерты, комедии, клубы, театры и фестивали на TicketWeb.
TicketSignup
ticketsignup.io
Комплексная бесплатная комплексная билетная платформа TicketSignup предоставляет решения: от маркетинговых инструментов до управления событиями, потому что мы считаем, что каждый заслуживает мощных технологий для улучшения своих мероприятий.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Организуйте свое мероприятие и начните продавать билеты уже сегодня! Ticketlab совершенно бесплатен и очень прост в использовании, и мы будем готовы помочь вам на каждом этапе пути.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — это онлайн-программный инструмент, который позволяет организаторам мероприятий создавать одноразовые билеты на мероприятия и проверять их с помощью приложения для смартфона. Инструмент быстрый, простой в использовании и доступный. Используя Ticket Generator, организаторы мероприят...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer — это комплексное решение для продажи цифровых билетов, в котором используется технология Web3, обеспечивающая удобство поддержки крупномасштабных мероприятий.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
«Не билетная компания…» Ticket Fairy — это комплексное маркетинговое и аналитическое решение, которое помогает компаниям, занимающимся организацией мероприятий, увеличивать доходы за счет большего охвата, большего объема данных и снижения эксплуатационных расходов. Проведение мероприятий – это огром...
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events — это программное обеспечение для продажи билетов, управления мероприятиями и платформы для сбора средств/организаторов мероприятий, развлекательных заведений, клубов, гала-концертов, конгрессов, театров, продюсеров, промоутеров, некоммерческих организаций и многого другого.
EventRegist
eventregist.com
Реестр событий — это сервис, с помощью которого каждый может легко анонсировать события, предварительный расчет и подачу заявок, управление участниками.
AttendStar
attendstar.com
Программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия + маркетинг и логистика. Проведите потрясающее мероприятие с партнерами, которые приведут вас к прибыльному и волшебному событию.
Weezevent
weezevent.com
Создайте свои индивидуальные онлайн-билеты за считанные минуты. Просто создайте и опубликуйте свое мероприятие несколькими щелчками мыши или интегрируйте плагин продажи билетов на свой веб-сайт и страницу Facebook и будьте готовы продавать билеты, отправлять приглашения, регистрировать участников и ...
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — это ведущая платформа для управления мероприятиями и гостями, которая позволяет компаниям упростить развлечения клиентов и повысить рентабельность инвестиций. Он предлагает удобные и простые технологии для управления корпоративными билетами на спортивные и развлекательные мероприятия...
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — это передовая платформа для продажи билетов на мероприятия, которая легко связывает организаторов мероприятий с их аудиторией, революционизируя способы, которыми люди находят, покупают и посещают мероприятия. Эта удобная платформа может похвастаться элегантным интерфейсом, предоста...
CrowdComms
crowdcomms.com
Независимо от того, проводите ли вы личное или гибридное мероприятие, мы поможем вам создать гибкое и красиво оформленное приложение для мероприятий, которое понравится вашим посетителям. Веб-версия, нативная версия или обе — участники найдут к ней легкий доступ и простоту использования. Поговорите ...
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — это платформа регистрации мероприятий, которая позволяет преподавателям и организаторам мероприятий быстро и легко создавать страницы мероприятий и регистрации для любого класса, курса, семинара, тренинга, образовательной программы или аналогичного мероприятия. Он сочетает в себе передовы...
WhenNow
whennow.com
WhenNow — это онлайн-решение для регистрации и продажи билетов на мероприятия любого масштаба, которое позволяет пользователям создавать собственные мероприятия, продавать билеты и регистрироваться на мероприятиях с помощью собственных приложений для iOS и Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на основе искусс...
Eventsize
eventsize.com
Испытайте Жизнь! Найдите чем заняться и присоединитесь к предстоящим мероприятиям в вашем городе
EventHub
eventhub.net
EventHub предоставляет участникам вашего мероприятия информацию, необходимую им для получения максимальной пользы от вашего мероприятия. EventHub использует возможности мобильных устройств и HTML5 для предоставления соответствующих инструментов на базе участников.
Booked it
booked.it
Наша история начинается с Licklist, основанного в 2015 году как сообщество представителей индустрии ночной жизни. К 2020 году у нас было 600 000 пользователей, валовой годовой объем продаж в 6 миллионов фунтов стерлингов и 6000 ночных заведений. Наш бренд Licklist сильнее, чем когда-либо. Но мы хоте...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand — это программное обеспечение для онлайн-регистрации и управления рефератами, подходящее для личных, виртуальных и гибридных мероприятий, целью которого является облегчить работу организаторов мероприятий и обеспечить удобство их участникам.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento специализируется на увлекательных занятиях искусством, ремеслами и кулинарией. Благодаря этому мы обеспечиваем гораздо лучший опыт для этой категории, чем другие поставщики. Мы предоставляем виджеты, которые помогают учителям собирать и управлять бронированиями со своих веб-сайтов, для об...
Konfeo
konfeo.com
Konfeo — это программное обеспечение для регистрации мероприятий, которое позволяет быстро создать мероприятие, предоставить пользователям возможность регистрироваться и оплачивать билеты.
EventAct
eventact.com
Eventact — это SaaS-сервис для управления событиями. Eventact позволяет организаторам мероприятий создавать виртуальные, гибридные и личные мероприятия и управлять ими. Eventact включает в себя все необходимое для управления вашими событиями. Модули включают в себя регистрацию, размещение, хостинг в...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
Big Tickets
bigtickets.com
Простая в использовании, но мощная платформа для управления, проведения и развития ваших мероприятий. Наше программное обеспечение для продажи билетов на мероприятия представляет собой полноценную платформу с функциями, ориентированными на маркетинг, движение денежных средств и аналитику. Мы неустан...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud — это самая простая платформа для управления, продвижения и продажи билетов на ваше мероприятие. Программное обеспечение для регистрации мероприятий Ticketbud позволяет настроить и продавать билеты менее чем за 5 минут. Наш внутренний процессор производит ежедневные выплаты, а это означает...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческ...
Eventbee
eventbee.com
Простое в использовании программное обеспечение для онлайн-регистрации и продажи билетов на мероприятия. Продавайте билеты на мероприятия онлайн и сразу же получайте средства с помощью платформы Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной элект...
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — это ведущая платформа успеха мероприятий, которая помогает вам создавать живые, онлайн-и гибридные мероприятия. Такие, которые способствуют значимым встречам, строят прочные отношения и ведут к улучшению бизнеса. Автоматизированные функции Lyyti для регистрации, общения, отчетности и обратно...
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений...
Event Smart
eventsmart.com
Организуйте неограниченное количество мероприятий и бесплатно продавайте неограниченное количество платных билетов в вашей стране и валюте на своем собственном веб-сайте Event Smart.
RSVPify
rsvpify.com
Ведущая онлайн-платформа для продажи билетов и управления мероприятиями, которой доверяют 30 % компаний из списка Fortune 500. Легко управляйте большими и малыми мероприятиями и держите в центре внимания свой бренд. Мощные функции, включая приглашения по электронной почте, онлайн-регистрацию и ответ...
Agorify
agorify.com
Agorify находится в авангарде демократизации технологий проведения мероприятий, руководствуясь нашей верой в то, что высококачественные и эффективные решения для управления мероприятиями должны быть доступными и недорогими. Наша платформа является отражением этого обязательства, предлагая ряд функци...