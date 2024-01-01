Альтернативы - FrankCrum
ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
Kwork
kwork.com
Kwork — это глобальная площадка для фрилансеров с фиксированной ценой на услуги от 10 долларов США. От веб-разработки и дизайна до создания музыки, SMM, SEO, редактирования видео и многого другого — для каждой потребности найдется услуга!
Empower
empower.com
Мы здесь, чтобы помочь вам достичь всех ваших финансовых целей — от финансового благополучия сейчас до пенсии, которую вы себе представляете в будущем.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire — это простой и мощный облачный инструмент для подбора персонала, который упрощает размещение объявлений на досках объявлений и управление вашими кандидатами. Легко создавайте новые вакансии и размещайте их на досках объявлений, которые имеют значение. Продвигайте товары в социальных сет...
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — один из лучших и самых дешевых поставщиков услуг резидентных прокси с более чем 200 миллионами резидентных и статических прокси, которые дадут вам преимущество при использовании парсерских прокси!
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR — это ведущая глобальная платформа трудоустройства, которая позволяет компаниям легко нанимать команды на международном уровне. ChaadHR позаботится о международной заработной плате, льготах, налогах, опционах на акции и соблюдении требований в десятках стран. Наша надежная защита интеллектуа...
Allevity
allevity.com
Allevity дает своим клиентам свободу вернуться к тому, что они любят. На протяжении более 45 лет они обеспечивают душевное спокойствие благодаря комплексному набору решений для работодателей. Клиенты доверяют Allevity профессионально управлять своими человеческими ресурсами, расчетом заработной плат...
PayEntry
payentry.com
Payentry предлагает технологию, которая упрощает услуги по расчету заработной платы — мощный механизм обработки, а также наиболее интуитивно понятный рабочий процесс и пользовательский интерфейс. Наша последняя версия NextGen делает программную платформу онлайн-расчета заработной платы Payentry еще ...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo помогает соискателям найти работу в колл-центре, производстве, судоходстве и других отраслях легкой промышленности.
G&A Partners
gnapartners.com
Предоставляя проверенные решения и технологии в области управления персоналом, льготами для сотрудников, администрирования заработной платы и безопасности на рабочем месте, G&A Partners облегчает бремя утомительных административных задач и позволяет владельцам бизнеса сосредоточить свое время, талан...
Insperity
insperity.com
Insperity предоставляет HR- и бизнес-решения, которые помогают лучшим компаниям Америки процветать с 1986 года.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ — это система котировок льгот для сотрудников, помогающая брокерам котировать льготы для работодателей.
MMChr
mmchr.com
HR-аутсорсинговая и консалтинговая компания, специализирующаяся на соблюдении кадрового и трудового законодательства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративных преимуществ и новых возможностей. Мы помогаем повысить эффективность вашего бизнеса и привлечь ваших сотрудников.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Поиск поставщика услуг в сфере пенсионных фондов. Неотслеживаемые участники: кошмар директора фонда. У нас есть общая цель: позвольте TraceGenie помочь вашему фонду. Наши комиссии зависят от рынка, и с использованием платформы TraceGenie вы можете быть уверены в комплексном контроле и подотчетности,...
Bennie
bennie.com
Глобальная платформа льгот Bennie помогает работодателям, сотрудникам и их иждивенцам добиться успеха с помощью ряда современных решений, включая консалтинг, страхование и коучинг. Bennie, которому доверяют самые инновационные компании мира, представляет собой универсальное решение, выходящее за рам...
UMR
member.umr.com
UMR — это сторонний администратор (TPA), нанятый вашим работодателем для обеспечения правильной оплаты ваших претензий, чтобы ваши расходы на медицинское обслуживание были сведены к минимуму и вы могли сосредоточиться на своем благополучии.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — это онлайн-портал льгот и рынок скидок для сотрудников номер один в США.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
О Inspira Financial Inspira Financial предлагает решения в области здравоохранения, благосостояния, выхода на пенсию и льгот, которые укрепляют и упрощают путь к здоровью и богатству. Имея более 7 миллионов клиентов, владеющих активами на сумму более 62 миллиардов долларов, Inspira сотрудничает с ты...
Lumity Benefits
lumity.com
Современное решение Lumity по льготам сочетает в себе специализированное обслуживание и опыт с мощной аналитикой данных и технологиями, облегчающими администрирование и выбор планов медицинского страхования и льгот как для работодателей, так и для сотрудников.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.