Альтернативы - Foureyes

Sales.Rocks

sales.rocks

Sales.Rocks — это ведущая платформа для поддержки и автоматизации продаж, миссия которой заключается в преобразовании повседневных продаж и маркетинга. Проект был основан в Роттердаме, Нидерланды, в конце 2018 года командой из 10 человек. Платформа предоставляет данные о компаниях и контактные данны...