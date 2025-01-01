Альтернативы - Forma

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable — облачный сервис, комбинирующий электронные таблицы и базы данных. Позволяет создавать базы данных и сотрудничать в реальном времени.

FlutterFlow

FlutterFlow

flutterflow.io

FlutterFlow - онлайн-платформа для создания мобильных приложений без кода с поддержкой Firebase, API и анимаций.

Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps

powerapps.microsoft.com

Microsoft Power Apps — платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая организациям создавать кастомизированные решения для автоматизации рабочих процессов.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.

Thunkable

Thunkable

thunkable.com

Thunkable - это платформа для создания мобильных приложений без кода с помощью интерфейса перетаскивания, предназначенная для пользователей без навыков программирования.

Adalo

Adalo

adalo.com

Adalo - платформа для создания мобильных и веб-приложений без кодирования, с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.

Glide

Glide

glideapps.com

Glide преобразует электронные таблицы в приложения без кода, позволяя настраивать их и делиться ими с другими пользователями.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.

Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery — это платформа для анализа отзывов пользователей и управления продуктами, оптимизирующая сотрудничество и рабочие процессы команды.

Copilot

Copilot

copilot.com

Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.

Baserow

Baserow

baserow.io

Baserow — платформа с открытым исходным кодом для создания баз данных и приложений без программирования, поддерживающая реальное сотрудничество и гибкие развертывания.

Ninox

Ninox

ninox.com

Ninox — это платформа с низким кодом для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, позволяющая адаптировать приложения под конкретные потребности.

Dorik

Dorik

dorik.com

Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.

Budibase

Budibase

budibase.com

Budibase - это платформа с низким кодом для быстрой разработки внутренних бизнес-приложений, позволяющая управлять данными и автоматизировать процессы.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite позволяет создавать мобильные приложения для Android и iOS из существующих веб-сайтов без написания кода.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким и без кода, которая упрощает управление рабочими процессами и автоматизирует бизнес-процессы.

Progressier

Progressier

progressier.com

Progressier позволяет быстро превращать веб-приложения в прогрессивные веб-приложения, добавляя офлайн-доступ, кэширование и пуш-уведомления без необходимости в кодировании.

Stacker

Stacker

stackerhq.com

Stacker — это платформа для создания пользовательских CRM, внутренних инструментов и клиентских порталов без необходимости программирования.

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Builder.ai - это платформа для создания приложений и веб-сайтов без необходимости программирования, использующая AI-помощника для оптимизации разработки.

Castlight

Castlight

castlighthealth.com

Castlight — цифровая платформа для управления здоровьем, помогающая пользователям ориентироваться в здравоохранении и принимать обоснованные решения о благополучии.

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