Альтернативы - Forma

Airtable
airtable.com
Airtable — облачный сервис, комбинирующий электронные таблицы и базы данных. Позволяет создавать базы данных и сотрудничать в реальном времени.
FlutterFlow
flutterflow.io
FlutterFlow - онлайн-платформа для создания мобильных приложений без кода с поддержкой Firebase, API и анимаций.
Microsoft Power Apps
powerapps.microsoft.com
Microsoft Power Apps — платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая организациям создавать кастомизированные решения для автоматизации рабочих процессов.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
JotForm
jotform.com
Jotform – это облачная платформа для создания форм и автоматизации процессов без программирования, предлагающая множество шаблонов и интеграций.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - это платформа для разработки приложений с низким кодом, позволяющая пользователям создавать, интегрировать и управлять бизнес-приложениями.
Thunkable
thunkable.com
Thunkable - это платформа для создания мобильных приложений без кода с помощью интерфейса перетаскивания, предназначенная для пользователей без навыков программирования.
Adalo
adalo.com
Adalo - платформа для создания мобильных и веб-приложений без кодирования, с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio позволяет создавать безкодовые приложения и интрасети для бизнеса, интегрируясь с Airtable и Google Sheets.
Glide
glideapps.com
Glide преобразует электронные таблицы в приложения без кода, позволяя настраивать их и делиться ими с другими пользователями.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для анализа отзывов пользователей и управления продуктами, оптимизирующая сотрудничество и рабочие процессы команды.
Copilot
copilot.com
Приложение Copilot предоставляет бизнесу решения для общения с клиентами, платежей, обмена файлами и управления контрактами через единый портал.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster — платформа без программирования для создания и развертывания приложений, включая веб и мобильные, с управлением бизнес-логикой и базами данных.
Baserow
baserow.io
Baserow — платформа с открытым исходным кодом для создания баз данных и приложений без программирования, поддерживающая реальное сотрудничество и гибкие развертывания.
Ninox
ninox.com
Ninox — это платформа с низким кодом для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов, позволяющая адаптировать приложения под конкретные потребности.
Dorik
dorik.com
Дорик — это AI-платформа для создания веб-сайтов без необходимости в дизайне или программировании, предлагающая простой и гибкий процесс с функциями редактирования и хостинга.
Budibase
budibase.com
Budibase - это платформа с низким кодом для быстрой разработки внутренних бизнес-приложений, позволяющая управлять данными и автоматизировать процессы.
Grist
getgrist.com
Grist - это инструмент для работы с данными, который объединяет таблицы, базы данных и панели мониторинга, позволяя организовывать и визуализировать информацию.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite позволяет создавать мобильные приложения для Android и iOS из существующих веб-сайтов без написания кода.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow — это платформа для разработки приложений с низким и без кода, которая упрощает управление рабочими процессами и автоматизирует бизнес-процессы.
Progressier
progressier.com
Progressier позволяет быстро превращать веб-приложения в прогрессивные веб-приложения, добавляя офлайн-доступ, кэширование и пуш-уведомления без необходимости в кодировании.
Stacker
stackerhq.com
Stacker — это платформа для создания пользовательских CRM, внутренних инструментов и клиентских порталов без необходимости программирования.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai - это платформа для создания приложений и веб-сайтов без необходимости программирования, использующая AI-помощника для оптимизации разработки.
Castlight
castlighthealth.com
Castlight — цифровая платформа для управления здоровьем, помогающая пользователям ориентироваться в здравоохранении и принимать обоснованные решения о благополучии.
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