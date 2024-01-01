Альтернативы - Fooda

Caviar

Caviar

trycaviar.com

Доставка и вынос из лучших местных ресторанов. Завтрак, обед, ужин и многое другое будет доставлено в целости и сохранности к вашей двери. Теперь предлагаем самовывоз и бесконтактную доставку.

ezCater

ezCater

ezcater.com

Получите офисное питание в ближайших к вам ресторанах. Ознакомьтесь с меню, отзывами и рейтингами своевременной доставки. Бесплатный онлайн-заказ от ezCater.

EAT Club

EAT Club

eatclub.com

EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам. EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам.

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.

Cater2.me

Cater2.me

cater2.me

Cater2.me предлагает решения для корпоративного питания для команд, включая индивидуальный групповой заказ и виртуальные мероприятия, чтобы ваша команда была занята и сыта!

ZeroCater

ZeroCater

zerocater.com

Решения для корпоративного питания и кафетерий, адаптированные к уникальным вкусам сотрудников, обеспечивая при этом гибкость и последовательность, которых ожидают компании.

Sharebite

Sharebite

sharebite.com

Sharebite — это ведущая платформа продовольственных льгот, предназначенная для современной рабочей силы. Лучшие компании мира используют Sharebite для повышения вовлеченности сотрудников. В число наших клиентов входят ведущие в своей категории компании в сфере финансовых услуг (ведущие инвестиционны...

Foodee

Foodee

food.ee

Foodee — это платформа корпоративного питания, которая доставляет еду из местных ресторанов в офисы в Северной Америке. Удобно заказывайте индивидуально упакованные обеды для своей команды: варианты доступны для каждого едока. Получайте тщательно подобранные предложения ресторанов, основанные на дие...

Hoppier

Hoppier

hoppier.com

Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...

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