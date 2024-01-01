Альтернативы - Fooda
Caviar
trycaviar.com
Доставка и вынос из лучших местных ресторанов. Завтрак, обед, ужин и многое другое будет доставлено в целости и сохранности к вашей двери. Теперь предлагаем самовывоз и бесконтактную доставку.
ezCater
ezcater.com
Получите офисное питание в ближайших к вам ресторанах. Ознакомьтесь с меню, отзывами и рейтингами своевременной доставки. Бесплатный онлайн-заказ от ezCater.
EAT Club
eatclub.com
EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам. EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам.
eatNgage
eatngage.com
Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me предлагает решения для корпоративного питания для команд, включая индивидуальный групповой заказ и виртуальные мероприятия, чтобы ваша команда была занята и сыта!
ZeroCater
zerocater.com
Решения для корпоративного питания и кафетерий, адаптированные к уникальным вкусам сотрудников, обеспечивая при этом гибкость и последовательность, которых ожидают компании.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite — это ведущая платформа продовольственных льгот, предназначенная для современной рабочей силы. Лучшие компании мира используют Sharebite для повышения вовлеченности сотрудников. В число наших клиентов входят ведущие в своей категории компании в сфере финансовых услуг (ведущие инвестиционны...
Foodee
food.ee
Foodee — это платформа корпоративного питания, которая доставляет еду из местных ресторанов в офисы в Северной Америке. Удобно заказывайте индивидуально упакованные обеды для своей команды: варианты доступны для каждого едока. Получайте тщательно подобранные предложения ресторанов, основанные на дие...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...