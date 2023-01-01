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Альтернативы - Foleon

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — это известный набор инструментов для анализа обратных ссылок и SEO-анализа. На данный момент мы выделяемся среди других подобных сервисов самой большой базой живых ссылок, огромным индексом и лучшей скоростью обновления индекса. Мы постоянно совершенствуем все наши алгоритмы, чтобы пр...

Issuu

Issuu

issuu.com

Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Продвинутый уровень: простой процесс, который превращает ледяных потенциальных клиентов в счастливых клиентов (с автоматическими воронками и последовательностями конверсии).

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Ведущее программное обеспечение SEO для владельцев бизнеса, агентств и специалистов по SEO. Отслеживайте свой рейтинг, следите за конкурентами, выявляйте технические ошибки и многое другое, начиная с 18,6 долларов США в месяц.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Likeweb — поставщик цифровой аналитики для корпоративных клиентов, а также клиентов малого и среднего бизнеса (SMB). Платформа предоставляет услуги веб-аналитики и предлагает пользователям информацию о веб-трафике своих клиентов и конкурентов.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Botify

Botify

botify.com

Botify помогает вам раскрыть эти упущенные возможности и превратить их в прибыльные бизнес-результаты, и все это на платформе, созданной с учетом размера, масштаба и сложности вашего корпоративного веб-сайта. Получайте ценную информацию на каждом этапе процесса органического поиска, экономьте время ...

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Умный и мощный инструмент для ✓ анализа обратных ссылок ✓ отслеживания рейтинга ✓ исследования ключевых слов ✓ анализа конкурентов ✓ аудита сайта.

Anyword

Anyword

anyword.com

Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief объединяет все, что вам нужно для контент-маркетинга, в одном месте. Организуйте, структурируйте и распространяйте свой контент по нескольким каналам.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных орган...

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Получите лучшее в мире программное обеспечение для копирайтинга с искусственным интеллектом и создайте тексты мирового класса для своего веб-сайта, социальных сетей, отчетов, блогов, рекламных объявлений, электронных писем и многого другого.

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Улучшайте свой контент, увеличивайте читательскую аудиторию и доходы с помощью аналитики контента в режиме реального времени. Самые инновационные информационные панели для более быстрого и эффективного принятия решений.

Contently

Contently

contently.com

Решение для контент-маркетинга с самым высоким рейтингом: экспертная контент-стратегия, корпоративная платформа контент-маркетинга и глобальная сеть создателей контента.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai — ведущий поставщик услуг сети доставки контента (CDN) для доставки мультимедиа и программного обеспечения, а также решений облачной безопасности.

Readable

Readable

readable.com

Readable — лучший инструмент для удобства чтения. Оптимизируйте ясность и сделайте аудиторию ближе.

Seobility

Seobility

seobility.net

Универсальное программное обеспечение и инструменты SEO для оптимизации веб-сайтов и повышения их рейтинга в Google.

Silktide

Silktide

silktide.com

Сделайте свой веб-сайт лучше с помощью автоматического тестирования доступности, оптимизации контента и цифрового маркетинга на одной платформе.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate provides comprehensive cross-platform reporting software paired with expert white-glove data & Business Intelligence support. We help businesses, marketing teams, and agencies reach the full insight potential of their Advertising, Sales, Email, CRM, Web, and Analytics data. The solut...

QuickFrame

QuickFrame

quickframe.com

QuickFrame by MNTN enables every organization to compete in our video-first world by transforming the way original video gets created. Our Global Video Hub™ platform maximizes the ROI of video content by unlocking data-driven video that is efficiently created for every platform, campaign objective, ...

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

80% of shares are made through copy-paste, messaging apps, and email. GetSocial solves this by offering a unique blend of social widgets for 30+ networks to increase your organic social traffic, detailed analytics about sharing activity, including dark social, tools to automate publishing and a revo...

Content Harmony

Content Harmony

contentharmony.com

Content Harmony's content marketing workflow helps your team build highly detailed content marketing briefs 50-80% faster than the manual process that most teams use. We help you quickly analyze search intent, competitor keyword and topic profiles, document outlines, user questions, authoritative so...

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

Epilocal provides data connectors and automation tools that enable businesses to scale and automate their content operations at an affordable price.

Pressboard

Pressboard

pressboardmedia.com

Award-winning tools for content creators. You create incredible content, our tools do the rest. Pressboard gives you reporting that's just as powerful as your content. Go from content launch to sharing live reports in minutes, instead of days. Pressboard Studio brings together your most important da...

NPAW

NPAW

npaw.com

NPAW is proud to present its Suite of analytics solution. A powerful, intuitive, and real-time video and application analytics platform that is set to revolutionize the video intelligence industry, allowing OTTs, Telcos, Media Companies and Broadcasters to translate billions of data points into acti...

Web CEO

Web CEO

webceo.com

WebCEO is a next-gen Internet Marketing platform that provides you with 23 powerful tools for keyword research, rank tracking, domain analysis, SEO audits, internal link analysis and backlink tracking, social media management, paid search management, competitor research and more. Web CEO's white-lab...

Clearscope

Clearscope

clearscope.io

Clearscope is the best-in-class SEO content optimization platform that drives search traffic. Our streamlined tools simplify SEO writing so you create first-rate content that ranks. Our text editor is easy to use, share, and teach. In addition to our first-class text editor, we provide: -- AI-powere...

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow оптимизирует вашу репутацию отправителя и размещение в почтовом ящике. Работая Allegrow вместе с вашей системой автоматизации маркетинга/продаж, вы можете увеличить процент отправляемых вами электронных писем, которые попадают в приоритетный почтовый ящик, а не в папку со спамом или несфоку...

Momently

Momently

momently.com

Создавайте собственные отчеты для своих фирменных или спонсируемых кампаний за считанные секунды. Используйте контент-аналитику и API, чтобы привлечь читателей, предоставляя им релевантный контент.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

Механизм управления контентом Vestorly позволяет организациям находить, фильтровать и персонализировать нужный контент для нужного человека в нужное время.

Urbiquest

Urbiquest

urbiquest.com

UrbiQuest — это платформа, которая поможет вам контролировать каждый аспект вашего присутствия в Интернете. Благодаря удобной платформе, которая не позволит вам запутаться среди 15 различных инструментов управления, мы упрощаем ваши задачи. Чтобы дать вам полную картину вашей работы, UrbiQuest объед...

Revuze

Revuze

revuze.it

Revuze — лидер в области генеративного анализа ИИ для онлайн-обзоров, производящий революцию в сфере потребительского анализа. Благодаря многолетнему опыту обучения LLM Revuze раскрывает весь потенциал информации от проверенных покупателей из различных источников электронной коммерции. Наши передовы...

Knotch

Knotch

knotch.com

Платформа Content Intelligence от Knotch определяет, какой контент работает и почему, поэтому вы можете тратить меньше времени на догадки и больше времени на действия. Нам доверяют команды маркетинга, ориентированного на данные

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...

Parse.ly

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly — это аналитическая платформа, созданная для контента и разработанная с убеждением, что самые успешные компании — это те, у которых лучший контент. Однако победить в мире цифрового контента непросто. Вам необходимо создать циклы обратной связи и прислушиваться к тому, что говорит вам ваша а...

Conductor

Conductor

conductor.com

Conductor — ведущая в мире платформа для SEO и органического маркетинга. Корпоративная платформа SEO и контент-маркетинга от Conductor призвана помочь брендам обеспечить техническую оптимизацию их веб-сайтов для ранжирования в поисковых системах, улучшения существующих страниц и создания нового конт...

Digivizer

Digivizer

digivizer.com

Digivizer — это комплексная аналитическая платформа, призванная помочь компаниям получить максимальную отдачу от инвестиций в цифровой маркетинг. Наша платформа позволяет компаниям любого размера видеть всю информацию о своей социальной, поисковой, платной и веб-производительности на единой, простой...

Marfeel

Marfeel

marfeel.com

Marfeel — это платформа контент-аналитики, которая помогает издателям и медиакомпаниям анализировать свой трафик, читателей и подписчиков. Платформа Marfeel помогает издателям обеспечивать взаимодействие и согласованность действий команд, принимая решения на основе данных, чтобы раскрыть весь потенц...

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

DemandJump показывает вам, какой именно контент нужно создать, чтобы повысить рейтинг на первой странице и добиться результатов. С помощью кратких обзоров SEO-контента для любой темы, написание рейтингового контента еще никогда не было таким простым.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данн...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

B2B-маркетинг, связанный с конвейером и доходом Dreamdata автоматически извлекает, очищает и упрощает ваши данные о выходе на рынок B2B, чтобы обеспечить полную прозрачность того, что приносит вам доход.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

Comscore

Comscore

comscore.com

Comscore — это надежная валюта для планирования, проведения транзакций и оценки медиа на разных платформах.

Matomo

Matomo

matomo.org

Не портите свою репутацию с помощью Google Analytics. Matomo — это этическая альтернатива, при которой вы не будете жертвовать конфиденциальностью или ставить под угрозу свой сайт.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.

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