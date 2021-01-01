Альтернативы - Folderly

Seventh Sense

theseventhsense.com

Seventh Sense — это программное обеспечение для продаж и маркетинга, которое позволяет специалистам по продажам и маркетингу каждый день генерировать данные о своих потенциальных и существующих клиентах, чтобы анализировать эти данные для увеличения продаж, повышения вовлеченности в маркетинг и узна...