Альтернативы - FMTC Affiliates
ClickBank
clickbank.com
ClickBank — ведущий мировой ритейлер с собственной торговой площадкой. Мы даем возможность продавцам и предпринимателям увеличивать свои продажи с помощью нашей глобальной партнерской сети.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Создавайте и выполняйте маркетинговые планы за считанные секунды с помощью искусственного интеллекта. Найдите лучшую тактику взлома роста для вашего бизнеса с помощью ИИ. Переключите маркетинг на автопилот и развивайтесь.
Awin
awin.com
Развивайте свой бизнес с помощью глобальной сети партнерского маркетинга, которая предоставляет маркетинговые решения для рекламодателей, агентств и издателей по всему миру.
Involve Asia
involve.asia
Involve — это ведущая платформа партнерского маркетинга, позволяющая партнерам и рекламодателям увеличивать свои онлайн-доходы в Малайзии. Присоединяйтесь к нашей партнерской сети прямо сейчас!
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще Simplero предоставляет вам все инструменты, необходимые для построения и развития успешного бизнеса в области онлайн-образования, в одном месте.
BrandChamp
brandchamp.io
Процветающие бренды создаются с помощью послов. Универсальное программное обеспечение для управления представителями бренда, которое интегрируется с Shopify, Amazon и WooCommerce.
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
Evolup
evolup.com
Evolup — единственное решение, на 100% предназначенное для создания партнерских магазинов, основанное на искусственном интеллекте. Бесплатная 7-дневная пробная версия, кредитная карта не требуется!
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising — агентство цифровой рекламы, предоставляющее комплекс решений по привлечению клиентов. Узнайте, как привлечь свою целевую аудиторию!
Marketcall
marketcall.com
Партнерская сеть с оплатой за звонок Marketcall — лучший выбор на рынке. Более двухсот предложений Pay Per Call
LeadDyno
leaddyno.com
Развивайте и управляйте своей партнерской, влиятельной или реферальной программой. Синхронизация с Shopify, Stripe и более чем 25 интеграциями. Попробуйте наше партнерское программное обеспечение бесплатно в течение 30 дней.
Offer18
offer18.com
Платформа Performance-маркетинга. Для филиалов, рекламодателей и рекламных сетей, чтобы помочь им отслеживать, оптимизировать и измерять эффективность своих сетей.
BeMob
bemob.com
Программное обеспечение для отслеживания рекламы для покупателей медиа и партнерских маркетологов. Универсальное решение проблем интернет-рекламы.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
Get4views
get4views.com
Get4views — легальный сервис продвижения YouTube-каналов и видео. Это помогает блоггерам набирать просмотры и подписчиков, а компаниям помогает увеличивать продажи и привлекать посетителей сайта.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
MGID
mgid.com
Наше видение состоит в том, чтобы развивать новый этап цифровых медиа, позволяя потребителям одинаково позитивно взаимодействовать с контентом и спонсируемой рекламой.
Ambassador
getambassador.com
Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
PayKickstart
paykickstart.com
Рост доходов и партнерская платформа PayKickstart — это наиболее полное на рынке решение для оформления заказов, регулярного выставления счетов, управления партнерами и удержания клиентов с глобальными возможностями. Это как расширение вашей команды по бухгалтерскому учету, разработке продуктов/раз...
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – партнерский и реферальный маркетинг Создайте циклы в своей воронке продаж, ориентированные на влиятельных лиц, представителей бренда и существующих клиентов, с помощью самого популярного программного обеспечения для партнерского маркетинга.
CJ
cj.com
Преуспейте в крупнейшей и наиболее авторитетной в мире экосистеме перфоманс-маркетинга, основанной на партнерстве, и превзойдите свои цели по росту коммерции за счет масштабируемого и устойчивого роста как для брендов, издателей, так и для авторов.
Admitad
admitad.com
Перформанс-маркетинг нового поколения. Набор решений для рекламодателей, издателей и влиятельных лиц любого размера.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся объединить послов, влиятельных лиц и партнеров под одной крышей. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют So...
RefMonkey
refmonkey.com
Развивайте свой бизнес с помощью маркетинга из уст в уста! Настройте реферальные, партнерские, млм-программы, программы лояльности для любого веб-сайта или мобильного приложения через нашу интеграцию (Zapier, Shopify и многие другие) или API.
Foxoffers
foxoffers.com
С Foxoffers вы получаете ежедневные выплаты в криптовалюте и фиатных валютах, индивидуальные целевые страницы и собственную команду по закупкам средств массовой информации, которая будет сопровождать вас на всем пути. Скажите «да» вашему перформанс-маркетингу с Foxoffers!
C3PA
c3pa.net
C3PA — высокотехнологичная сеть партнерских программ Pay-Per-Action. Мы быстро растем, предоставляя нашим партнерам эксклюзивные предложения с индивидуальными условиями. Вертикали, на которых мы специализируемся: знакомства, тотализаторы и азартные игры. Вы можете получать еженедельные выплаты за ка...
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — это программное обеспечение премиум-класса для отслеживания акул партнерской индустрии. Это стабильный и заслуживающий доверия продукт с первоклассной поддержкой, интуитивно понятным интерфейсом и полным набором функций, позволяющих оптимизировать рекламные кампании.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — это быстрорастущая сеть, ориентированная на надежность, эффективность и пожизненную ценность. Мы успешно подключаем рекламодателей и партнёров со всего мира.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — это глобальная партнерская сеть, позволяющая рекламодателям и издателям любого размера развивать свой бизнес в Интернете. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров, и, кроме того, мы предлагаем глобальное сообщество людей, технологий и бизнес-аналитики. Неза...
2Performant
2performant.com
Мы — быстроразвивающаяся технологическая компания, которая разрабатывает и управляет партнерской сетью 2Performant.com. Наша платформа уже 13 лет помогает интернет-магазинам удаленно сотрудничать с тысячами талантов цифрового маркетинга на демократичной и прозрачной основе. Мы верим в маркетинговую ...
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — это мощное программное обеспечение для партнерского маркетинга для рекламодателей, агентств и сетей. Это позволяет вашей команде создавать, отслеживать, управлять, анализировать и оптимизировать ваши партнерские программы. Платформа предназначена для эффективного управления всеми ваш...
LinkTrust
linktrust.com
Устойчивая опора в постоянно меняющемся мире перформанс-маркетинга. LinkTrust со штаб-квартирой в самом сердце Силикон-Слоупс, штат Юта, имеет более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли в качестве платформы, которую выбирают тысячи компаний, филиалов, сетей и агентств, использующих маркетинг, ос...
Metricks
metricks.io
Начните развивать свой бренд сегодня. Решение, необходимое для роста и масштабирования вашего партнерского маркетинга.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...
RevGlue
revglue.com
SaaS-инструменты монетизации партнерского маркетинга для британских филиалов и влиятельных лиц в социальных сетях. Создавайте новые кэшбэки, купоны, сайты сравнения мобильных или широкополосных сетей за считанные минуты с помощью партнерских инструментов и наборов данных RevGlue. Монетизируйте суще...
Buzzbassador
buzzbassador.com
Развивайте свой бизнес на автопилоте вместе с авторами Buzzbassador помогает вам объединиться и привлечь влиятельных лиц и авторов для создания аутентичного сарафанного маркетинга с на 82 % более высокой конверсией.
Affiliatics
affiliatics.com
Программное обеспечение для партнерского маркетинга и отслеживания партнерских программ для онлайн- и офлайн-бизнеса. Запустите партнерскую программу и увеличьте продажи. Попробуйте 30-дневную бесплатную пробную версию.
Social Snowball
socialsnowball.io
Простые партнерские программы для ваших клиентов и авторов Стимулируйте, автоматизируйте и анализируйте сарафанное радио среди ваших клиентов, авторов и сообщества.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – это экспериментирование. И следующий великий эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с наиболе...
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — это комплексное решение для партнерского маркетинга, предназначенное для оптимизации работы партнерских издателей. С помощью wecantrack партнерские издатели могут легко консолидировать данные о продажах и конверсиях из более чем 350 партнерских сетей в единую, удобную для пользователя п...
Refersion
refersion.com
Откройте для себя самое передовое программное обеспечение для управления брендами, влиятельными лицами и партнерами. Управляйте своей партнерской сетью и развивайте ее, повышая рентабельность инвестиций. Попробуйте Refersion бесплатно в течение 14 дней!
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — это решение для отслеживания рекламы, основанное на собственных файлах cookie. Отслеживайте и атрибутируйте конверсии, доходы и события в одном месте. Закажите бесплатную демо-версию, чтобы увидеть реальную рентабельность инвестиций!
HOQU
hoqu.com
HOQU — это платформа SaaS Performance Marketing для создания сетей, а также управления, отслеживания и оптимизации рекламных кампаний в Интернете. Пользователи HOQU получают полный доступ ко всем основным функциям в соответствии с тарифным планом. Ценовая политика основана на конверсиях, а не кликах...
Performcb
performcb.com
Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цены «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, яв...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — это партнерская площадка, которая помогает брендам DTC привлекать новых клиентов и увеличивать продажи во всех каналах. Мы предлагаем комплексное комплексное решение, отвечающее потребностям цифрового маркетолога. Подключите свой цифровой магазин, запускайте неограниченное количество к...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...
Circlewise
circlewise.io
Партнерский центр Circlewise — это полный набор инструментов для создания и управления вашими собственными партнерскими программами во всех странах, устройствах и вертикалях, включая электронную коммерцию, финансовые технологии, путешествия и услуги. Наш флагманский продукт дает нашим рекламодателям...
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — это ведущая универсальная платформа партнерского маркетинга, сеть и агентство, специально созданное для финтех-компаний и банков. Благодаря Fintel финансовые бренды имеют все необходимое для масштабирования привлечения клиентов посредством партнерского маркетинга и маркетинга влияни...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать ре...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Reditus
getreditus.com
Увеличьте свой MRR без первоначальных затрат. Платформа партнерской программы для вашего B2B SaaS. Поднимите свою партнерскую программу на новую высоту.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лидер в области партнерского программного обеспечения Управляйте несколькими партнерскими программами и повышайте эффективность своих партнеров с помощью Post Affiliate Pro.