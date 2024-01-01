Альтернативы - Fluidly
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — американский поставщик стоковых фотографий, видеоматериалов, музыки и инструментов для редактирования; ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания Shutterstock, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, поддерживает библиотеку, насчитывающую около 200 ми...
Tableau
tableau.com
Tableau (по-французски буквально «столик», также означает «картина»; мн. «таблицы» или, реже, «таблицы») может означать:
Obviously AI
obviously.ai
Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.
Akkio
akkio.com
Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
Faraday
faraday.ai
Faraday позволяет вам встраивать искусственный интеллект в рабочие процессы вашего стека, чтобы ваши любимые инструменты работали еще лучше.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...
Vertify
vertify.com
Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные ...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...
Braincube
braincube.com
Braincube — это пакет интеллектуальных платформ IIoT, включающий бизнес- и экспертные приложения, предназначенные для промышленности. Платформа и готовые приложения Braincube позволяют производителям получать мгновенную и долгосрочную выгоду от потоков данных и анализа больших данных. Его операционн...
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Pecan
pecan.ai
Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.
Vortexa
vortexa.com
Современная энергетическая аналитика, рисующая глобальную картину грузовых потоков. Определите возможности энергетического рынка до того, как конкурируете с Vortexa.
QuData
qudata.com
Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai — ведущая платформа потребительского анализа, которая меняет будущее внешних данных для предприятий. Используя свою запатентованную технологию искусственного интеллекта, NWO.ai может предвидеть серьезные изменения в микротенденциях еще до того, как они произойдут, предоставляя компаниям крити...
Enveyo
enveyo.com
Превратите свои операции по доставке в конкурентное преимущество и максимизируйте прибыль с помощью программного обеспечения для оптимизации логистики Enveyo.
Prevedere
prevedere.com
Облачные решения Prevedere для бизнес-аналитики обеспечивают беспрецедентную точность прогнозов, используя прогностическую силу глобальных экономических данных.
Predelo
predelo.com
Получайте прогнозы на основе искусственного интеллекта и оптимальные решения для вашего бизнеса на автопилоте, интегрированном непосредственно с инструментами, которые вы уже используете.
Verteego
verteego.com
Искусственный интеллект Verteego анализирует ваши данные в режиме реального времени и генерирует рекомендации для оптимизации вашей цепочки поставок и стимулирования вашей маркетинговой кампании.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — это облачная SaaS-платформа, которая помогает мировым производителям сокращать избыточные запасы, предотвращать критический дефицит и обеспечивать оперативное управление. Платформа ориентирована на заводы и устраняет разрыв между сложными цепочками поставок и операциями с запасами и их уст...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...
Discern
discern.io
B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это означает, что миллионы долларов тратятся на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколь...
Knowi
knowi.com
Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, вкл...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.
DataRobot
datarobot.com
Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспе...