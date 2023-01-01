Альтернативы - Flipdeck
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Dropbox DocSend
docsend.com
Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
Highspot
highspot.com
Highspot предлагает самые передовые в отрасли инструменты и программное обеспечение для повышения эффективности маркетинга и увеличения продаж.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Qwilr
qwilr.com
Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.
Dubb
dubb.com
Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя
Seismic
seismic.com
Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
Zoomifier
zoomifier.com
Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для повышения эффективности продаж ZOOMIFIER Решения для продуктов Ресурсы Цены Запрос на вход в систему Демонстрация Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для ускорения ваших продаж Лидеры отрасли, использующие Zoomif...
Flowla
flowla.com
Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение нов...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck — это платформа для повествования документов, сотрудничающая с командами корпоративных продаж, внедрения CS и маркетинга для доставки персонализированного контента в больших масштабах. Легко добавляйте голос или видео в любой документ или презентацию, отправляйте уникальные ссылки для отслеж...
Spekit
spekit.com
Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID означает, что вы можете систематизировать лучшие практики на всех этапах процесса продаж. Соберите весь свой лучший контент, тактики и силовые приемы продаж в единую, удобную в использовании книгу для вашей команды по продажам и маркетингу.
Prezentor
prezentor.com
В Prezentor мы верим в то, что продажи должны стать более человечными. Наше динамическое программное обеспечение для поддержки продаж меняет способ осуществления продаж, создавая объемный опыт из торговых презентаций, чтобы вы могли продавать лучше и стать доверенным консультантом своего клиента. Pr...
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
Matik
matik.io
Matik автоматизирует создание и отправку персонализированных презентаций на основе данных. Просто предоставьте Matik несколько входных данных (например, для какой учетной записи предназначена колода, диапазон дат), и Matik запросит данные для создания презентации Google Slides или Microsoft PowerPoi...
Showell
showell.com
Showell — это отмеченный наградами инструмент для управления продажами, представления, обмена и отслеживания вашего контента. Это все, что нужно вашим торговым представителям, чтобы продавать эффективнее и заключать больше сделок. Объедините свои продажи, маркетинг и управление на одной странице, ма...
Enablix
enablix.com
Команды по доходам работают быстро, и внедрение не должно их замедлять. Enablix обеспечивает синхронизацию ваших команд, чтобы ваши маркетологи могли беспрепятственно снабдить ваших представителей контентом, обучением и ресурсами, необходимыми для достижения результатов. Enablix — это решение, созда...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, ден...
DealLab
deallab.io
DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...
Valuecase
valuecase.com
Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые исчезли. Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и пр...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Storydoc
storydoc.com
Легко создавайте потрясающие интерактивные колоды, повышающие вовлеченность. Перейдите от статических PDF-файлов к эффективному сопровождению, которое оживит вашу историю.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на базе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддерживает...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки на базе искусственного интеллекта, призванная помочь маркетологам продуктов и командам CI собирать, обрабатывать и предоставлять полезную информацию о конкурентах, чтобы дать возможность отделам продаж выиграть больше бизнеса. Klue позволяет командам корпор...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — это веб-приложение и мобильное приложение для автоматизации продаж, привлечения потенциальных клиентов и адаптации к ним. Инструмент помогает сэкономить время и повысить эффективность презентаций менеджерам по продажам, маркетологам, HR-ам и всем, кто активно использует презентации к...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), объединяющее в себе все преимущества обеспечения продаж. Rolldog помогает компаниям управлять отношениями с клиентами, одновременно активно отслеживая и оценивая потенциальных клиентов и возможности, которые помогают увеличить...
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по доходам исполь...
EasyUser
easyuser.co
Самый разумный способ поделиться контентом и заключить больше сделок. С EasyUser вы можете объединить все свои видео, демонстрации и презентации в одну ссылку, а затем поделиться ею с потенциальными клиентами и отслеживать каждое их посещение.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Paperflite
paperflite.com
Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.
GetAccept
getaccept.com
С легкостью удовлетворите свои потребности в цифровых продажах с помощью нашего универсального программного обеспечения! Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня и заключайте сделки быстрее.
DealHub.io
dealhub.io
Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.
Mindmatrix
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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.