Альтернативы - Fivestars
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Talkable
talkable.com
Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!
Smile.io
smile.io
Превратите новых клиентов в постоянных клиентов с помощью самого надежного в мире приложения для лояльности. Более 125 миллионов покупателей зарабатывают баллы через Smile. Дайте людям то, что они любят.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — это платформа лояльности для малого и среднего бизнеса, разработанная для агентств. Мы оцифровали все печатные рекламные материалы и предоставили предприятиям бесплатный канал push-уведомлений. Это помогает увеличить удержание, доходы и клиентскую базу для малого и среднего бизнеса...
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет лучшего понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и I...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — это простое программное обеспечение для обеспечения лояльности клиентов, которое отслеживает традиционный маркетинг, а также ваши усилия в области цифрового маркетинга.
Shopuddy
shopuddy.com
Предоставьте малым предприятиям возможность выпускать цифровые бонусные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet клиентов. Бренды могут быстро развернуть все типы программ лояльности, чтобы привлечь новых клиентов, повысить уровень лояльности клиентов и увеличить долю вашего кошелька в кошел...
Propello
propello.com
Программное обеспечение для быстрого вывода на рынок программного обеспечения для лояльности клиентов, основанное на вознаграждениях. Повышает вовлеченность, снижает отток клиентов, улучшает конверсию, генерирует новые потоки доходов и увеличивает пожизненную ценность клиентов.
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — это сервис цифровых карт лояльности для малых и средних предприятий розничной торговли и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах. Loyalzoo — это услуга цифровых карт ...
Lootly
lootly.io
Lootly — это платформа лояльности и вознаграждений, рефералов и VIP, помогающая брендам электронной коммерции строить хорошие отношения со своими клиентами. Lootly поддерживает более 2000 глобальных программ вознаграждений и ежедневно обслуживает миллионы баллов и клиентов. Lootly позволяет легко за...
Paylode
paylode.com
Paylode — это платформа льгот для клиентов для компаний, которые хотят быстро запустить весьма привлекательную программу льгот для клиентов. Paylode позволяет компаниям предоставлять комплексную программу льгот для своих клиентов за гораздо меньше времени и средств, чем ее создание собственными сила...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера з...
Ambassador
getambassador.com
Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Marsello
marsello.com
Умная лояльность и маркетинг для омниканальных ритейлеров. Интегрируйте свои POS-приложения и приложения электронной коммерции, чтобы обеспечить полностью персонализированное обслуживание клиентов.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечени...
Stamped
stamped.io
Используйте возможности обзоров продуктов и вознаграждений клиентов для своего интернет-магазина. Самый простой способ увеличить продажи и удержать клиентов.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Интеллектуальный клуб лояльности для вашего местного бизнеса. Вознаграждайте своих клиентов, увеличивайте продажи и стимулируйте повторные продажи… не пошевелив и пальцем!
Uniqodo
uniqodo.com
Цель Uniqodo — переосмыслить промоакции как катализатор достижения более крупных и лучших результатов. Мы являемся пионерами новой категории обслуживания клиентов; решение задач по продвижению на протяжении всего жизненного цикла клиента, которые мы называем PromotionX. Платформа Promotion Experienc...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознагр...
Nector
nector.io
Приложение лояльности Nector — это ценный инструмент для бизнеса, позволяющий повышать лояльность клиентов, стимулировать повторные покупки, привлекать новых клиентов, собирать аналитическую информацию и оптимизировать операции. Внедряя персонализированные программы лояльности, компании могут стимул...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
Партнерская программа LoyaltyZen предназначена для маркетинговых агентств и компаний-разработчиков программного обеспечения. Если ваша компания хочет реализовать исключительные программы лояльности, мы можем стать для вас идеальным решением! Свяжитесь с нами, чтобы стать партнером.