WebCatalog
Fitr

Fitr

fitr.training

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Программное обеспечение для тренировок по здоровью и фитнесу Элитное универсальное решение для создания и продажи онлайн-программ фитнеса, здоровья и образа жизни.

Веб-сайт: fitr.training

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